Marcelo Díaz le parece "absurdo" que el Alavés haya pedido la suspensión

Vigo, 6 feb (EFE).- El internacional chileno del Celta de Vigo Marcelo Díaz consideró "absurdo" que el Deportivo Alavés haya solicitado la suspensión del partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey por el aplazamiento de su encuentro de Liga contra el Real Madrid, el cual ve "totalmente entendible" pese a que la plantilla celeste estaba "preparada" para recibir al conjunto de Zidane.

"Me parece absurdo porque Berizzo después del partido contra el Alavés ya dijo que iba a jugar con el equipo alternativo y ellos ayer también lo hicieron- frente al Sporting en El Molinón-. No me entra en la cabeza por qué piden aplazar el partido. Pero si querían igualdad de condiciones ya las tenemos", señaló el centrocampista en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que la decisión de no jugar este domingo ese partido fue adoptada por el ayuntamiento de Vigo de acuerdo a lo recomendado por los técnicos municipales, para quienes "la seguridad" de los espectadores y jugadores "no estaba garantizada" por el estado de la cubierta de la grada de Rio.

"Nosotros nos dedicamos a jugar, nos pagan para eso. Si las decisiones que se toman fueran consultadas al equipo nosotros diríamos de jugar aunque la gente corra peligro, pero si es por seguridad nosotros no tenemos nada que hacer", apuntó.

"El vestuario -continuó- no tiene nada que decir, nosotros siempre estamos preparados para jugar. La gente ha decidido que no se juegue por falta de seguridad y es totalmente entendible".

Restó importancia a las críticas que está recibiendo el Celta por ese aplazamiento, y negó que tengan ventaja frente al Alavés por haber descansado el fin de semana: "Soy de la idea de que cuanto más compitas mejor es. Por eso no creo que haya ninguna ventaja, veremos el miércoles que tal nos va".

Marcelo Díaz vaticinó una eliminatoria "igualada" ante el conjunto vitoriano, al que definió como un equipo "muy competitivo: "Fue uno de los equipos que más me gustó en Liga. Espero un partido muy intenso, muy disputado en todos los sectores de la cancha y con ambos equipos queriendo mantener su portería a cero. Tanto el Alavés como nosotros tenemos claro cómo se tiene que jugar este partido, así que el que cometa menos errores será el ganador".

El futbolista sudamericano valoró como "muy positivo" no haber encajado en la ida porque "si marcamos un gol ya les obligamos a hacer dos", pero no cree que el Celta sea favorito por esa circunstancia.