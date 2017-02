Fayçal admite que recibió interés de otros clubes pero no lo valoró

A Coruña, 6 feb (EFE).- El internacional marroquí Fayçal Fajr, centrocampista del Deportivo, ha admitido este lunes que recibió el interés de otros clubes en el mercado invernal pero no lo valoró porque estaba concentrado con su selección en la Copa África y porque su idea no era salir del equipo a mitad de temporada.

"Sí me llegó interés, pero cuando mi representante me hablaba de eso yo no quería hablar. Mi objetivo era la Copa África y además no me gusta salir de un club en enero. No significa que quiera salir en junio, pero no es mi objetivo irme a mitad de año", comentó en rueda de prensa tras haberse reincorporado a la plantilla del Deportivo este lunes.

El centrocampista indicó que con el conjunto coruñés tiene este año de contrato y uno más, deseó que sean "muchos más" porque está "muy bien en el Dépor y en la ciudad" y descartó que el Elche pueda recuperarlo el próximo verano si asciende a Primera División.

"Yo no tengo que volver al Elche. Me queda un año con el Dépor después de este año, así que eso del Elche es falso", sentenció.

Fayçal explicó que desde "pequeñito estaba esperando" jugar la Copa de África con Marruecos, y afirmó que el fútbol del continente africano y las instalaciones son "muy diferentes" a Europa.

"Estás en África, en Gabón, un país un poco pobre, pero es una experiencia muy buena. Los hoteles y los campos son muy diferentes y tienes que cambiar un poco la actitud, la manera de vivir. Llegamos a cuartos de final y es muy bueno para Marruecos", dijo.

De vuelta al Deportivo, afirmó que no tiene "duda" de que el equipo va a "conseguir la permanencia" porque confía "muchísimo" en sus compañeros.

Entre ellos, dos que no estaban cuando se marchó en Navidad, el holandés Ola John y el francés Gael Kakuta, del que tenía referencias desde hace años.

"Kakuta es un buen jugador, en Francia era una estrella desde pequeño, para mí no ha tenido la carrera que tenía que haber tenido, porque me acuerdo que era una estrella. El Chelsea le cedió a un equipo tras otro, pero tiene calidad y nos va a aportar. A Ola le conozco por Luisinho y Sidnei y por los vídeos de internet, tiene muchísima calidad", señaló.