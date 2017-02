Fausto: "Ante el Madrid es un partido perfecto para dar un golpe en la mesa"

Pamplona, 6 feb (EFE).- El futbolista extremeño de Osasuna Fausto Tienza ha asegurado hoy que el partido del próximo sábado ante el Real Madrid en El Sadar es "perfecto para dar un golpe en la mesa" y por "muy difícil que parezca" demostrar que el conjunto navarro puede pelear por la permanencia en LaLiga Santander.

"Ahora mismo, me ponen un partido para elegir y yo elijo el Real Madrid en casa. Por mucho que sea el Madrid y por muy difícil que parezca es el partido perfecto para dar un golpe en la mesa, y, con una comunión tremenda con la grada, decir que Osasuna está aquí", ha declarado Fausto en rueda de prensa en Tajonar.

El mediocentro pacense ha admitido que tras una nueva derrota, contra la Real Sociedad en Anoeta, está "jodido" personalmente, pero ha subrayado que "lo bueno que tiene Osasuna es que te contagias del espíritu y valores de que Osasuna nunca se rinde".

"El vestuario tiene muy claro que no se va a rendir y si tenemos que morir vamos a morir matando. Ahora mismo, si fuera jugador del Madrid el último campo al que quisiera venir sería al Sadar", ha dicho Fausto.

Sin embargo, Osasuna solo ha logrado una victoria en toda la temporada en Liga y ninguna en El Sadar, que el próximo sábado estrenará césped al cambiar la semana pasada el deteriorado campo por uno nuevo con tepes traídos desde Portugal.

Osasuna perdió ayer en Anoeta a pesar de adelantarse en el marcador por cuarta jornada consecutiva, ya que sigue encajando más de dos goles por partido (46 en 21 encuentros), aunque se mantiene a ocho puntos de la permanencia.

"No puedes meter todos los partidos 3-4 goles para ganar. La premisa de Vasiljevic es mantener la portería a cero. Hemos demostrado que estamos acertados de cara a portería pero nuestra asignatura pendiente es mantener la portería a cero", ha dicho Fausto.

"Si logramos eso, el equipo podrá dar el salto que necesita", ha agregado el jugador 'rojillo', aunque Osasuna ha encajado al menos un gol en todos los partidos, salvo en la cuarta jornada frente al Celta en El Sadar.

Fausto ha subrayado que Osasuna necesita "más concentración y contundencia" en defensa y no se ha excusado en otros factores para explicar la mala situación del equipo: "No me gusta hablar de suerte porque nunca he creído en ella. Al final, cada uno tiene lo que se merece".

Por último, ha indicado sobre el fichaje del mediocentro francés Raoul Loé, que ocupa su misma demarcación, que "la competencia es positiva y hace mejor a cualquier futbolista".

"Me han hablado muy bien de Raoul a nivel personal y deportivo. Nos va a venir muy bien. Todo el que venga a aportar nos ayudará a conseguir la salvación", ha concluido.