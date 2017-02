David Gistau: "El honor es tan anacrónico que sólo aspiramos a la decencia"

Sevilla, 6 feb (EFE).- David Gistau ha dedicado su tercera novela a una de sus pasiones, el boxeo, un asunto que aborda en páginas de aparente desenfado no carentes de cargas de profundidad sobre la lealtad y el honor, algo que considera "tan anacrónico, y tan exigente, que ya sólo nos atrevemos a aspirar a la decencia".

"Además, el concepto del honor salió muy malparado de las querellas de los programas del corazón", un género televisivo cuyos personajes, junto al boxeo y sus gentes, protagonizan, con mafiosos de última generación que aspiran a comportarse como los "gánsteres" de siempre, "Golpes bajos" (La Esfera de los Libros).

Gistau, que presentará el jueves en Sevilla su novela, rechaza buscar "interpretaciones intelectuales", para explicar su gusto por el boxeo: "Me gusta el boxeo como me gustan el fútbol y el vermut, porque sí; me gusta también para practicarlo; sigue pareciéndome asombroso lo frustrado que quedo cuando me sale mal y la euforia que me produce una sola acción correcta".

El autor asegura que se trata de un deporte con futuro "fuera de España, donde siempre lo tuvo; en Estados Unidos hay combates que mueven doscientos millones de dólares en una noche; y aquí irá poco a poco saliendo del gueto cultural donde fue encerrado; de repente, hasta las 'it-girls' se han puesto a pegar al saco".

Sobre el dramatismo de su novela -compatible con el humor inherente a su estilo literario- ha señalado que "el boxeo profesional entraña riesgos indiscutibles para los cuales el propio boxeo tiene mecanismos de protección; como los tienen el automovilismo y el paracaidismo".

"Ponte en YouTube un combate de Dempsey y verás que, desde entonces, el boxeo se llenó de reglas protectoras, entre las cuales la más importante tal vez sea la potestad arbitral para parar una pelea en la que hay demasiado castigo", explica Gistau.

A por qué sugiere en su libro que fuera del ring hay más peligro que dentro, ha respondido: "En la ficción que escribí me gustó creer que un gimnasio de boxeo es un lugar puro, una fraternidad, y que los peligros son todos exógenos. Sobre todo los relacionados con ofertas para vender el alma. Luego está lo que dijo Monzón acerca de que la vida se le volvía compleja al bajar del ring. Arriba lo comprendía todo".

Sobre el contraste de la alta esfera televisiva con el bajo fondo boxístico, ha señalado: "La suciedad a veces es una cuestión de oportunidad, de tentación y de abundancia de dinero. De todo eso seguro que hay más en la televisión española y en la fama que en el boxeo español. Además, la camaradería de los púgiles la he visto en pocos lugares, y desde luego no en la tele".

De la coincidencia del oficio de columnista y novelista ha señalado que "la columna no sólo no desemboca forzosamente en la novela, sino que incluso puede perjudicar ese intento. La reyerta retórica de la columna, el ejercicio de estilo comprimido, no sirven para una narración de largo aliento. De hecho, aún me niego a considerarme del todo un columnista porque querría ser un narrador."