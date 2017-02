Cifuentes defiende la fecha del Congreso y niega que sea una "competición"

Majadahonda, 6 feb (EFE).- La presidenta de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido esta tarde la fecha de la celebración del Congreso regional de su partido y ha rechazado que en esta cita se viva una "competición".

Durante la inauguración de la nueva sede del PP en Majadahonda, Cifuentes ha señalado que "cualquier persona del partido" se puede presentar ya que "no es una competición".

En este sentido, ha defendido la fecha de la cita porque "lo que no es puede hacer es tener abierto un periodo congresual en el PP durante un año".

Ha recordado que el Comité Ejecutivo del PP decidió hacer los congresos regionales durante tres fines de semana y mostró sus preferencias porque se celebrara "cuanto antes".

Ha señalado que ella siempre ha sido "discrepante" y nunca ha "tenido problemas a la hora de plantear cosas".

Sobre la inauguración de la nueva sede del partido ha indicado que abrir una infraestructura de este tipo siempre es "una noticia muy buena" ya que otras formaciones lo que hacen es "cerrar sedes".

Preguntada por militantes del partido sobre la importancia de la comunicación, Cifuentes ha señalado que este aspecto "es un defecto del PP" ya que son "más de hacer que de contar".

"A nosotros nos ha fallado y creo que la comunicación es de todos no solo una persona yo he ido por las teles porque no quería ir nadie. Muchas veces te expones pero tienes que hacerlo", ha valorado.

En este sentido, ha destacado la importante de repetir los mensaje de las medidas que el partido quiere llevar a cabo y ha subrayado la importancia de los militantes para ejercer de elemento "amplificador".

"Un día mi hija me contó que sus compañeros le habían dicho que que bien que Carmena haya bajado el abono transportes", ha recordado ante la risa de los participantes.

Por otra parte, la introducción del acto la realizó el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, que ha expresado sus deseos de que Cifuentes siga "liderando" el PP de Madrid "durante muchos años".