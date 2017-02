Berlinale abre la venta de entradas, acorde a su vocación de festival popular

Berlín, 6 feb (EFE).- La Berlinale abrió hoy la venta de entradas para el público, acorde a su vocación de festival popular y con las tradicionales colas ante las taquillas distribuidas por distintos puntos de Berlín, cuatro días antes de la inauguración del festival.

La imagen de algunos ciudadanos en sacos de dormir, esperando la apertura de los puestos de venta, fue exponente un año más de la expectación con que en Berlín se espera la apertura del festival, el próximo jueves, con la película "Django", del francés Etienne Comar.

El filme, centrado en el músico de jazz Django Reinhardt, víctima del acoso nazi por su origen gitano, será una de las 18 aspirantes al Oso, lo mismo que "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Leilo, y "The party," de la británica Sally Potter.

La expectación se extiende de la sección oficial, al conjunto de los apartados, en los que se proyectarán 400 títulos y cuyas entradas se ponen a la venta a precios que oscilan de los cuatro euros (4,3 dólares), para el cine infantil, y los 14 euros (15), para los estrenos de filmes a competición.

En total salen a la venta unas 330.000 localidades para las distintas salas donde se proyectan los filmes, sea en su estreno o en las posteriores repeticiones, y se pueden adquirir con tres días de antelación a los correspondientes pases.

Existe, además, la posibilidad de adquirir entradas a precio reducido en la modalidad "último minuto", que se ponen a la venta una hora antes de cada una de las proyecciones -incluidas las sesiones de gala-, en función de si hay butacas libres en la sala o se han producido devoluciones.

La Berlinale espera este año la presencia de estrellas como Richard Gere, Catherine Deneuve, Penélope Cruz, Hugh Jackman y Ewan McGregor, en películas fuera o dentro de competición.

Entre las concursantes estará la estadounidense "The dinner", con Gere, Laura Linney y Steve Coogan, así como la británica "The party," con Bruno Ganz y Kristin Scott Thomas.

América Latina compite con "Una mujer fantástica", una coproducción chileno-alemana-española, así como la brasileña "Joaquim", de Marcelo Gomes.

El finlandés Aki Kaurismäki va a concurso con "Toivon tuolla puolen" ("The Other Side of Hope"), mientras que por parte alemana estarán Volker Schlöndorff, con "Return to Montauk", el documental "Beuys" y "Helle Nächte" (Bright Nights).

Habrá mucho cine del este de Europa: la húngara "Teströl és lélekröl" ("On Body and Soul"), de Ildiko Enyedi; la polaco-checa "Pokot", de Agnieszka Holland; y la rumana "Ana, mon amour", de Calin Peter Netzer.

Ya fuera de concurso, animarán la alfombra roja Penélope Cruz, al frente de "La reina de España", de Fernando Trueba, mientras que Alex de la Iglesia estrenará "El bar".

Con expectación se esperan otras tres películas que tampoco luchan por los Osos: "Logan", con Hugh Jackman, así como "T2 Trainspotting", de Danny Boyle, con Ewan McGregor, y "Sage femme", interpretada por Catherine Deneuve.