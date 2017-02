Amaya: "No es momento de mirar quién está y quién no"

Madrid, 6 feb (EFE).- Antonio Amaya, central del Rayo Vallecano, declaró que la última victoria frente al Almería les dio "vida" y evitó entrar a valorar las ausencias tanto en el once titular como en la convocatoria de jugadores importantes, puesto que "no es momento de mirar quién está y quién no".

Para el último partido frente al Almería, que frenó una racha de seis jornadas sin ganar, el técnico Rubén Baraja decidió dejar fuera de los dieciocho convocados a cinco pesos pesados del vestuario y miembros de la plantilla que el año pasado descendió a Segunda. Por ese motivo no se vistieron el capitán Roberto Trashorras, el delantero venezolano Miku, el central portugués Zé Castro, el lateral izquierdo rumano Razvan Rat y el centrocampista alemán Patrick Ebert.

"Son decisiones del entrenador y hay que respetarlas. Yo también me he quedado alguna vez fuera de la convocatoria o en el banquillo. No es momento de mirar quién está y quién no. Tenemos que sumar todos y sacar esto adelante", dijo Amaya.

El central del Rayo evitó hablar sobre Roman Zozulya, el delantero ucraniano al que la afición rechaza para incorporarse al equipo y le acusa de ideología neonazi.

"La afición del Rayo es la mejor, llevo desde niño conviviendo con la franja y toda la hinchada, Bukaneros y todas las peñas para mí siempre han dado un ejemplo. En el tema Zozulya no voy a entrar. Hay que respetar lo que decida y ya está. Yo me dedico a jugar al fútbol y este tema es extradeportivo", confesó.

Con la victoria frente al Almería, el Rayo tomó algo de aire en la clasificación frente a un rival directo por la permanencia.

"Es una victoria que nos da mucha vida y mucha energía, pero hay que pensar ya en el siguiente partido, que es otra final. La línea a seguir es darlo todo en el campo y competir y competir. Tenemos que tomarnos cada partido como si fuera una final y defender esta camiseta como se merece este club y este barrio", concluyó.