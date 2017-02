Alejandra Torres-Quevedo: "Está siendo un año muy bueno, no podía ser mejor"

Valencia, 6 feb (EFE).- La jugadora de la selección española de hockey hierba, Alejandra Torres-Quevedo, aseguró que está viviendo "un año muy bueno" tras debutar con el combinado absoluto y anotar su primer gol en la Ronda 2 de la Liga Mundial de hockey en Valencia.

"Está siendo un año muy bueno. No podía ser mejor", indicó la jugadora que con 17 años ya se ha estrenado oficialmente con el conjunto dirigido por Adrian Lock tras disputar el Mundial en categoría sub-21.

"La verdad es que estoy muy contenta. Todavía no me lo creo porque me vino muy de sorpresa. Todo empezó con el Mundial sub-21. Adrian (Lock) me llamó y allí creo que lo hice bien. Luego me citó para la absoluta. Estuve en la concentración, pero no me imaginaba estar aquí jugando", explicó la jugadora de la Complutense en declaraciones a la organización del torneo.

Tras el tanto, Pérez-Quevedo todavía no ha asimilado su crecimiento en pocos meses: "Es como que no me lo creo, acabo de meter gol, estoy jugando con la absoluta, tengo que asimilarlo todavía".

Por último, la benjamina de la selección femenina explicó que la adaptación al grupo está siendo muy buena a pesar de su corta edad. "Es un grupo muy divertido y además estoy con seis jugadoras de mi club con las que juego a diario. Estoy muy cómoda", concluyó.