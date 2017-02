Alcalde de A Coruña confía en acabar mandato tras perder moción de confianza

Santiago de Compostela, 6 feb (EFE).- El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), ha confiado hoy en que continuará al frente del ayuntamiento en este mandato, y en que, de hecho, conseguirá "renovarlo" en las próximas elecciones municipales del 2019.

Así se ha manifestado Ferreiro en declaraciones a los medios tras una reunión institucional con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dos días después de que no saliese adelante la cuestión de confianza a la que el regidor sometió los presupuestos locales del actual ejercicio.

Con ese escenario, se abrió ahora el plazo de un mes para que el PP y el PSOE presenten una moción de censura y una alternativa a la Alcaldía o para que de forma automática salgan adelante las cuentas de la Marea Atlántica.

No obstante, el alcalde ha insistido en que la "situación" de A Coruña "es de normalidad mientras nadie diga lo contrario".

"Yo hoy me levanté a la misma hora que siempre y vine a la cita que tenía puesta desde antes del sábado", ha apuntado Ferreiro, que enmarcó lo sucedido en el pleno del sábado en la utilización de "un instrumento para aprobar" los presupuestos.

En este sentido, ha observado que los miembros del PSOE en la corporación ya han manifestado que "no contemplan un cambio en la Alcaldía del ayuntamiento de A Coruña", que supondría pactar un gobierno entre el PSOE y el PP, "pero en todo caso esto no depende de mí", ha aseverado el regidor.

Sobre este extremo también ha sido cuestionado Feijóo en tanto que el partido que él dirige a nivel autonómico podría promover una moción de censura contra Ferreiro, pero el máximo mandatario gallego ha preferido no pronunciarse a este respecto al entender que no es a él a quien le corresponde.

"Hoy hablamos con el alcalde actual, no vamos a divagar de posibles cambios en el Gobierno de A Coruña, no me corresponde a mí, este no es el momento, ni este es el lugar", ha subrayado el presidente gallego.

Ha advertido así de que, además, el PSOE "es el protagonista" tanto "en el inicio de la legislatura" cuando apoyó la investidura de Ferreiro, como ahora que tiene que decidir sobre la "continuidad" del regidor al frente de María Pita.

"El presidente de la Xunta esa pregunta no la va, ni la puede responder", ha zanjado Feijóo sobre una eventual moción de censura contra el alcalde al que ha recibido esta mañana.