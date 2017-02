Roberto Bautista: "Ha sido una batalla emocional continua"

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- El castellonense Roberto Bautista, que logró el triunfo ante Franko Skugor para igualar 2-2 la eliminatoria del Grupo Mundial de Copa Davis entre Croacia y España, resaltó que el objetivo "era ganar" un partido que tenía muchas cosas en juego y que fue "una batalla emocional continua".

"El objetivo era ganar. Ha sido más que un partido de tenis. Había muchas cosas en juego. Ha sido una batalla emocional continua. He tenido suerte de poder cerrar el partido en el cuarto set", destacó en Teledeporte el jugador español.

Bautista reconoció que el encuentro ante Skugor, que se prolongó por tres horas y 19 minutos, fue más complicado de lo previsto. "Sí, fue más difícil de lo que pensaba. Tras el primer set pensé que iba a ser más fácil pero Skugor ha jugado muy bien y en los momentos de presión el mejor jugador tiene más presión. Menos mal que con el 6-6 he podido ganar. Aunque no pude cerrar el partido con mi saque en el 5-4 lo he cerrado en el desempate", dijo.

El desenlace de la eliminatoria queda en manos de Pablo Carreño que, en principio, se iba a enfrentar a Ante Pavic, que presenció todo este partido en pista, algo inusual, y el conjunto croata maneja la opción de cambiarle y situar en pista a Nikola Mektic.

"Si juega Mektic será mejor para nosotros. Pavic da poco ritmo y juega puntos cortos con un buen saque. Mektic puede acusar los nervios, puede haber más peloteos y eso beneficia a Carreño y por tanto a nosotros", concluyó.