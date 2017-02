Reus y Getafe empatan, de penalti, en un partido con tres expulsados

Reus , 5 feb .- Reus y Getafe empataron (1-1), con dos tantos de penalti, un partido que acabó con tres expulsados y que tuvo como protagonista el fuerte viento que sopló durante todo el encuentro y que deslució el espectáculo.

Cuando alguno de los dos equipos quería bajar el balón y jugarlo, este fenómeno meteorológico impidió que lo pudiese hacer con la precisión necesaria.

Esta circunstancia provocó un partido bronco y con poco fútbol en el que ambos conjuntos se cargaron de amarillas bien pronto, ya que los futbolistas llegaban tarde a muchas acciones y no podían contactar con el esférico con precisión.

Pasada la media hora, el Getafe se encontró con un penalti que acabaría teniendo mucha incidencia en el desarrollo del encuentro. Agarrón de López Garai a Mora, y el árbitro no se lo pensó. Desde los once metros, no falló Jorge Molina, que firmó el 0-1.

Con el resultado a favor, el cuadro madrileño jugó mucho más cómodo, esperando a un Reus que se quedó con diez hombres antes del descanso por la expulsión de López Garai al ver, poco después, la segunda amarilla.

El técnico local, Natxo González, tuvo que recomponer filas tras la expulsión, e hizo debutar Marcos Tébar, sacrificando al delantero Fran Carbia.

En el segundo acto, el hecho de jugar con diez no amedrentó a los locales, que no se desesperaron y fueron a por el gol. Lo consiguieron de la misma manera que el Getafe, desde los once metros.

El 'Cata' Díaz cometió pena máxima sobre Edgar Hernández en el minuto 67, y él mismo se encargó de transformarlo en el definitivo tanto del empate.

En el baile loco de tarjetas, los azulones Cala y Molinero vieron la segunda amarilla, ambos en el minuto 76, y dejaron a su equipo con nueve hombres.

En ese momento, el Reus se quedóba con superioridad numérica y con un cuarto de hora para culminar la remontada. Pero no era un día fácil para fabricar fútbol. El marcador ya no se movió y los dos equipos se conformaron con las tablas.

- Ficha técnica:

1 - Reus: Edgar Badia; Campins (Haro, min.90), Atienza, Babic, Ángel; López Garai, Folch; Fran Carbia (Marcos Tébar, min.46), Querol, Miramón (Vaz, min.87); y Edgar Hernández.

1 - Getafe: Alberto García; Damián Suárez, Cata Díaz, Cala, Molinero; Sergio Mora, Antón, Lacen; Chuli (Peña, min.80), Jorge Molina (Facundo, min.87) y Buendía.

Goles: 0-1, m.34: Jorge Molina, de penalti. 1-1, m.68: Edgar Hernández, de penalti.

Árbitro: Gorostegui Fernández (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Edgar Hernández (min.25), Sergio Mora (min.26), Pichu Atienza (min.33) y Chuli (min.60), y expulsó, por doble amonestación, a López Garai (min.33 y 42), Molinero (min.35 y 76) y Cala (min.58 y 76)

Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada de la Liga 1/2/3 disputado en el Estadi Municipal de Reus ante unos 3.000 espectadores.