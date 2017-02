Martina Reino: "Cuesta dar el paso para navegar con regatistas profesionales"

Las Palmas de Gran Canaria, 5 feb (EFE).- La navegante grancanaria Martina Reino, que a sus 20 años es una de las promesas de la vela española, reconoce que cuesta un poco dar el paso para competir con regatistas profesionales, y por eso no considera un fracaso no estar en el podio en competiciones internacionales como la reciente World Series Cup de Miami, ha manifestado a Efe.

Estudiante de segundo curso de Educación Física, Martina empezó a practicar este deporte a los 7 u 8 años, después de que su madre la inscribiese en un cursillo del Real Club Náutico de Gran Canaria, al que actualmente pertenece, y su lema de whatsapp es toda una declaración de intenciones: "Estoy perdida en el mar; no me molestes".

"Me decanté por la vela porque fue el único deporte que consiguió engancharme. Le dedico diariamente unas cuatro o cinco horas, entre lo que estoy en el mar (la entrena Gregorio Toribio) y en el gimnasio (supervisada por Samuel Díaz), y además lo compagino con mis estudios universitarios de Educación Física", señala la joven.

"Siempre soy ambiciosa y nunca estoy satisfecha con mi resultado final, y en Miami (donde concluyó en 23ª posición) aprendí muchas cosas y sé qué tengo que mejorar para las siguientes regatas, por lo que, por ese lado, estoy muy ilusionada y contenta de cara al futuro", asegura.

Vigente campeona de España juvenil en la clase Láser Radial, Martina navega actualmente en clase Láser, y en aguas de Estados Unidos lo hizo en una embarcación cedida por la Federación Española, lo que abarató considerablemente su participación en la prueba, ya que gran parte del viaje y estancia estuvo costeado por su familia y ella misma.

"Si quieres competir a nivel profesional estás casi obligado a participar en estos eventos lejanos, y por ello también tengo pensado acudir a la prueba que se disputará en Hyeres" (Francia), comenta Martina.

La joven regatista afirma igualmente que desde 2014 tiene la fortuna de estar incluida en el Programa Becas Podium del Comité Olímpico Español, que apoya a 88 deportistas menores de 23 años de diferentes modalidades olímpicas, lo cual le permite viajar para competir en el extranjero, al contar con un ingreso monetario mensual.

"Los primeros días de regata en Miami me costaron un poco, porque no estaba navegando muy bien, la verdad, pero a medida que transcurría la competición fui mejorando y por esa parte estoy contenta, porque fui de menos a más. El resultado final no era el que esperaba, pero aun así estoy satisfecha", dice.

"Quizás acusé que era la primera regata de esta temporada y que venía de estar durante dos meses sin participar en un evento importante, por lo que las primeras jornadas estuve perdida y cometí muchos errores, seguramente por esa falta de rodaje", reconoce.

Martina Reino considera que competir a nivel profesional es "otra historia", y recuerda que en el Náutico de Gran Canaria hay regatistas como Ismael Iess, Joel Rodríguez y ella misma que han obtenido grandes resultados en categoría juvenil, y que ahora acusan el paso a sénior, al medirse a regatistas que se dedican exclusivamente a la vela.

"El nivel es más alto porque hay muchos regatistas olímpicos, y dar el paso para competir con ellos cuesta un poco. Por eso, cuando salimos fuera y no quedamos primeros parece que es un fracaso, cuando no es así, porque acabamos de salir de clase juvenil y tardaremos algún tiempo en lograr buenos resultados", ha asegurado.

La canaria competirá a finales del presente mes en el Campeonato de España en Cádiz, y a más largo plazo lo hará en regatas en Palma de Mallorca y diversos lugares del extranjero.

"En verano llegarán los Campeonatos de Europa y del Mundo, que marcan el objetivo anual, que consiste en hacer un buen papel en ambos eventos, y el año finalizará con la Copa Mundial en Tokio, que será un campeonato muy interesante por disputarse en la sede de la próxima Olimpiada", afirma.