Lunes 5 de febrero de 2017

ATLETISMO

---------

- Reunión del Consejo de la IAAF, en Cap d'Ail (Mónaco). Rueda de prensa a las 19.00.

BÁDMINTON

---------

- Madrid. Carolina Marín, campeona olímpica y dos veces campeona mundial y europea, interviene en un acto de 'B The Travel Brand' (20.30).

BALONCESTO

----------

- Gerona. Presentación de la Copa de la Reina de baloncesto, que se disputará en esa ciudad del 10 al 12 de febrero (16.30).

- Madrid. El jugador del Real Madrid Rudy Fernández asiste a la presentación de una nueva generación de pañales (11.30).

- NBA (foto): New York Knicks-Los Angeles Lakers, Washington Bullets-Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors-Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks-Utah Jazz, Detroit Pistons-Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans-Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves-Miami Heat, Denver Nuggets-Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs (MARC GASOL vs PAU GASOL), Sacramento Kings-Chicago Bulls.

FÚTBOL

------

- LaLiga Santander. 21ª jornada (foto).

. Granada-Las Palmas (20.45)

Marcador, clasificación y goleadores

- Copa del Rey. Presentación de la vuelta de semifinales --JAP--

. Previa del Barcelona-Atlético de Madrid (21.00) (Ida: 2-1)

- Barcelona. Reunión de la Junta directiva del Barcelona (14.00). Posteriormente (19.30) rueda de prensa del portavoz del club.

- Madrid. Acto de entrega de los fondos recaudados en la 3ª edición del partido solidario Champions for Life. Asiste el presidente de la LaLiga, Javier Tebas (12.00)

- Madrid. Presentación del premio "Apuesta del año", un concurso entre periodistas deportivos para determinar qué jugador será la revelación de la temporada 2016/2017 (13.30).

- Majadahonda (Madrid). La novia del jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández comparece como imputada por violencia doméstica en el Juzgado de instrucción número 7 de Majadahonda.

- El Atlético de Madrid se entrena en Majadahonda a las 17.00 (primeros 15 minutos abierto). Rueda de prensa de Diego Pablo Simeone a las 16.30.

- El Barcelona se entrena en Sant Joan Despí. Al finalizar, rueda de prensa de Luis Enrique.

- Portugal (foto): Marítimo-Moreirense (20.00) y Braga-Estoril y Feirense-Río Ave (22.00).

- Paraguay: Trinidense-Olimpia.

- Venezuela: Caracas-Deportivo La Guaira.

- Campeonato Sudamericano Sub-20 (hasta 11).

GOLF

----

- Clasificación mundial.

TENIS

-----

- Clasificaciones ATP y WTA.

- Torneos ATP de Quito, Sofía y Montpellier.

