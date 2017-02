Javier Guerra: "No puedo pedir más; revalidar el título y con mi mejor marca"

Granollers , 5 feb .- El corredor segoviano Javier Guerra (Adidas), que hoy ha revalidado en Granollers su título de campeón de España de Medio Maratón, se ha mostrado exultante en la línea de meta.

"No puedo pedir más. Estoy muy satisfecho, porque he hecho una buena carrera y he revalidado el título con mi mejor marca personal", ha manifestado.

Para Guerra, la clave ha estado en "mantener el ritmo de los atletas kenianos" y colarse en el grupo de seis que ha mandado durante prácticamente todo el recorrido. "Éramos tres o cuatro españoles en el grupo y hemos aguantado bien", ha destacado.

El campeón de España ha entrado en la cuarta posición, por detrás de tres atletas kenianos y después de haber ido segundo en los kilómetros finales.

"La verdad es que no me he dejado ir en ningún momento, pero ellos han dado un fuerte cambio de ritmo al final y yo ya no tenía fuerzas. Además ya me había asegurado el título y eso era lo importante", ha comentado.

Ahora, Guerra se preparará para correr el Maratón de Londres el 23 de abril, el campeonato de España de cross y, por supuesto, le gustaría estar en el Mundial de Londres en verano. "Espero lograr la mínima", ha finalizado.

La gran sorpresa ha sido la victoria de la cántabra Irene Pelayo (Piélagos) que ha estrenado su palmarés en el campeonato de España, con un triunfo inapelable.

"Ganar ha sido una sorpresa para mí, pero aunque era la primera vez que corría aquí, había estudiado el recorrido y venía preparada", ha comentado.

"He ido siempre a buen ritmo y he visto que podía superar a la inglesa Gemma Steel que iba en cabeza después de hundirse la keniana. También el apoyo de Fran Rodríguez, mi 'liebre', ha sido clave y me ha hecho tener las ideas claras hasta el final", ha añadido.

Ahora el próximo reto de Pelayo es el campeonato de España de clubes. "Este ha sido mi mayor éxito después de la medalla de bronce con España en el Europeo de cross", ha finalizado.