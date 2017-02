Toni Bou:" Sigo disfrutando en la moto y nunca pienso en lo que he ganado"

Barcelona, 4 feb(EFE).- Veinte títulos mundiales (10 en pista cubierta y 10 al aire libre), así como diez victorias en el Trial Indoor de Barcelona han convertido a Toni Bou en la gran leyenda mundial del trial aunque él asegura no pensar nunca en los récords.

"Afronto la temporada con muchas ganas, porque sigo disfrutando sobre la moto y eso es lo principal. Nunca pienso en los títulos que he conseguido y, menos aun, en los que puedo conseguir", declara.

Aunque pueda parecer que los títulos mundiales son algo fácil para él, afirma que no es cierto: "Cada temporada es más difícil ganar, pero esto también tiene su lado positivo, ya que es una motivación añadida. Además, los cambios en el reglamento también contribuyen a incrementar la presión ante cada inicio de temporada".

La reducción de pruebas, tanto en el Mundial 'indoor' como al aire libre, preocupan al piloto de Piera, ya que esto hace perder popularidad a su especialidad.

"Hay que recuperar pruebas, aunque soy consciente de que no es fácil en el actual contexto económico. También es básico y fundamental que el Trial Indoor de Barcelona se siga celebrando. Esta prueba es un referente para el resto y es importantísimo que haya alcanzado su edición número cuarenta", comenta sobre el evento en el que participará mañana y donde parte como claro favorito.

En cuanto a su gran nivel de pilotaje, Bou lo atribuye, entre otras cosas, a su físico. "Creo que mi fortaleza física me permite tener la capacidad de 'llevarme' la moto con el cuerpo y esto marca las diferencias", subraya.

Aún así, reconoce que el piloto de trial "es, por naturaleza, un observador", y que el también se fija en sus rivales: "en el estilo de Fujinami, la técnica de Cabestany o en detalles de calidad de Adam Raga".

A sus 30 años, Bou no habla de retirada, pero confía en que vayan saliendo relevos. "Ésta puede ser la temporada de mi compañero en Montesa Jaime Busto. A sus 19 años únicamente le queda aplicar en la alta competición el gran talento que muestra cada día en los entrenamientos", apunta.

Sobre su continuidad asegurar vivir "el momento" y no pensar en el futuro: "Si físicamente estoy bien, no descarto seguir compitiendo unos cinco o seis años más. Después me gustaría seguir ligado al mundo del motor coordinando a algún equipo".

Una de las victorias en la capital catalana que no olvida es la del año pasado. "No llegaba como líder del Mundial y estaba obligado a ganar para seguir manteniendo opciones al título. La presión era muy alta y por eso viví tan intensamente la victoria", recuerda.