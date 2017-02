Szymanowski: "El equipo ha estado a buen nivel"

Madrid, 4 feb (EFE).- Alexander Szymanowski, jugador argentino del Leganés, consideró que pese a la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid su equipo estuvo a un buen nivel y valoró positivamente la actuación de los tres futbolistas que debutaban con el equipo.

"No pudimos puntuar hoy aquí pero el equipo ha estado a buen nivel. Era difícil, un campo muy complicado contra un rival de primer nivel y encima con jugadores nuevos. Creo que se ha visto a todo el mundo muy adaptado y hasta el final hemos tenido opciones de poder meternos en el partido", dijo.

"No pasa en todos lados que la gente lleve dos días de entrenamiento y jueguen en el Calderón contra el Atlético y puedan rendir tan bien. Eso habla muy bien de la filosofía nuestra, del equipo, del cuerpo técnico, del club. Creo que tenemos todas las bases para poder conseguir la permanencia", declaró también.

Asimismo habló de su situación personal tras salir de una lesión: "Me estoy encontrando muy bien. Hoy he tenido una posición más nueva para mí, más juego interior, más de asociación. Mi juego suele ser más directo, más explosivo. Hoy el míster me ha pedido esta posición por las circunstancias y me voy contento, con una sensación de que he pasado el túnel de la lesión".

Sobre el momento del Atlético, su rival este sábado, opinó: "Estoy convencido de que si hubiesen necesitado hacer más hubiesen hecho más, pasó algo parecido en el Bernabéu contra el Real Madrid. Parece que hacen lo justo para ganar. Vienen de un partido en Copa, tienen otro".

"La gente habla de que el Atlético no está en su mejor momento. Creo que no se puede ganar siempre, es una ley que la gente no entiende. El Atlético está ahí, peleando de tu a tu con los mejores. Le quedan muchos años de buena salud para mi", añadió.

Asimismo salió al paso de los rumores que le situaban fuera del club en el pasado mercado de invierno: "Algo surgió pero yo estoy aquí feliz, mi lugar en el mundo es Leganés. Mientras el Leganés quiera aquí estaré muchos años".