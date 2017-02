Simeone: "Cuatro días fantásticos de Torres"

Madrid, 4 feb (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado, tras la victoria por 2-0 frente al Leganés, los "cuatro días fantásticos" de Fernando Torres, autor de los dos tantos, y apuntó que los técnicos están para seguir lo que ven y su equipo, "obviamente, necesita goles".

"¿La semana de Torres? Lo vieron ustedes, cosa que no hace falta comentarlo mucho. Cuatro días fantásticos. Eso habla muy bien sobre todo de la fuerza para seguir trabajando y peleando, no le ha tocado jugar y él se ha entrenado de la mejor manera. Y esa es la virtud mas grande que tiene Torres, no de ahora, de siempre. Los entrenadores estamos para seguir lo que vemos y obviamente necesitamos goles", declaró el técnico sobre el delantero madrileño.

Simeone también fue preguntado en la rueda de prensa por la renovación del atacante, que termina contrato el próximo 30 de junio. "Eso siempre depende del club, de la parte deportiva y del entrenador y, como siempre pasó cualquier futbolista y entrenador, todo depende de los resultados", dijo.

En el partido, el francés Antoine Griezmann falló un penalti, el quinto de los siete que ha lanzado con el conjunto rojiblanco. "Son situaciones. Yo creo que hasta Maradona tuvo un tiempo que le tocó errar penales y cualquier futbolista de los mejores del mundo los tiene, Messi el año pasado... Griezmann es uno de estos futbolistas fantásticos que también puede fallar un penalti", valoró Simeone.

Ya sobre el partido, el técnico destacó la importancia del triunfo. "El partido no me gustó nunca ni desde anoche ni hasta hoy a las seis de la tarde cuando salimos al campo; raro, tiempo feo... Una situación compleja. Pero los jugadores lo resolvieron bien enseguida", resaltó el entrenador, cuyo equipo jugó "a ráfagas, con momentos buenos tanto en el primer tiempo como el segundo".

"Empezamos bien, bajamos un poco el ritmo del partido, después mejoramos un poco, arrancamos muy bien el segundo tiempo, bajamos un poquito, cuando entró Juanfran (al centro del campo) equilibramos un poco el medio, volvimos a estar más cómodos en el partido... Tuvimos diferentes momentos en el partido, no tan continuos como el otro día en la segunda parte, pero también es normal. Vienen de jugar hace tres días, jugamos en tres días, no es excusa, es una realidad, y esperamos poder seguir respondiendo como lo estamos haciendo", dijo.

Simeone, además, explicó el cambio de Saúl Ñíguez en el descanso: "Me parecía que no estaba haciendo un buen partido, el 1-0 se quedaba corto y posiblemente con Correa en la posición entre líneas donde podía encarar los centrales podía hacer daño. Salió perfectamente como intentamos hacer el cambio".