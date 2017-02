Garitano: "Lo importante es qué fecha nos ponen para el partido"

La Coruña, 4 feb (EFE).- El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, ha afirmado este sábado, 24 horas después de que se confirmara la suspensión del encuentro ante el Betis como consecuencia de los desperfectos en la cubierta de Riazor por el temporal que azota Galicia, que "lo importante" es que la nueva fecha para ese partido no les perjudique.

"Lo importante es qué fecha nos ponen el partido y que nos perjudique lo menos posible. Ya te perjudica por jugar entre semana, así que por lo menos que tengamos tres días de descanso, que no pasemos de jugar el jueves al sábado o del domingo al martes", comentó en rueda de prensa.

El técnico reconoció que "desde primera hora de la mañana" del viernes ya sabían que "había peligro de que se suspendiera" el partido y, respecto al estado de las cubiertas del estadio coruñés dijo que "lo importante" es que estén "en buenas condiciones".

"Aparte del futbol lo importante es la seguridad de los aficionados del Dépor, que no se mojen, que vean el partido a gusto. Que lo arreglen cuanto antes por la seguridad del aficionado, que es lo importante. Lo demás se me escapa. Me preocupo del tema deportivo. Del resto, que se solucione y haya máxima seguridad", abogó.

"En un mundo de fútbol que mueve tanto dinero y hay tantos intereses, ante cosas como esa lo mejor es que se solucionen cuanto antes", añadió.

Una de las consecuencias que puede tener para el Deportivo la suspensión del partido es que sus perseguidores lo aprovechen.

"El colchón de puntos se estrechará, se nos acercarán, pero el partido lo vamos a jugar y psicológicamente no nos tiene que afectar. Estamos en la pelea, lo sabemos, teníamos un colchón y lo perderemos un poco porque otros puntuarán y nosotros no y ahora hay que preparar el partido ante el Athletic", sostuvo.

Garitano explicó que el Deportivo quería disputar el partido ante el Betis después de la derrota ante el Eibar (3-1) para "sumar" puntos y, "por buscar algo positivo", advirtió de que las últimas incorporaciones, Ola John y Gael Kakuta, "tienen una semana más para entrenar".

"Siempre hay que buscarle al contratiempo las partes positivas, siempre me gusta eso y esa sería igual la única de no haber jugado ante el Betis", comentó.

El Deportivo aún no ha ganado en 2017 y fuera de casa no ha sido capaz de imponerse en toda la temporada, algo que tratará de conseguir en San Mamés la próxima semana, un campo "difícil" al que acude "con la esperanza de que, mejorando detalles" puede cambiar la tendencia a domicilio.

"Que fuera de casa tenemos que mejorar estoy de acuerdo, pero que tampoco estamos lejos de ganar. Venimos de empatar en dos campos muy, muy difíciles y en Eibar es verdad que entramos mal al partido, pero también dimos una medida a ratos grandes de lo que necesitamos para ganar", señaló.

Al Deportivo le cuesta ganar fuera de casa (solo ha logrado imponerse en 10 de sus últimos 100 desplazamientos en Primera) y al técnico, también.

Ha logrado cuatro victorias en sus 30 partidos como visitante en Primera División y han pasado ya 21 partidos desde su último triunfo fuera de casa en la máxima categoría, el que logró con el Eibar ante el Espanyol (1-2) en la decimoséptima jornada de la temporada 2014-15, el 4 de enero de 2015, algo que valoró.

"Las estadísticas las veo todas. ¿Qué llevo tiempo sin ganar fuera de casa? He entrenado al Eibar y al Dépor. Si hubiera entrenado al Real Madrid y al Barcelona, llevaría bastantes más victorias. Fuera de casa es lo que he dicho, que tenemos que mejorar, pero que también hemos hecho cosas buenas y no estamos lejos de ganar", zanjó.