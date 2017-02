Bueno: "Me he encontrado bien, quizás mejor de lo que esperaba"

Madrid, 4 feb (EFE).- Alberto Bueno, que este sábado debutó, en el Vicente Calderón, como jugador del Leganés, tras completar su fichaje en el último día del mercado de invierno, dijo que se encontró mejor de lo esperado.

"Estoy agradecido por la confianza. Me he encontrado muy a gusto desde el primer día que aterricé en Leganés. Contar con la primera oportunidad, con poquitos entrenamientos que he tenido, siempre es de agradecer. Me he encontrado bien, quizás mejor de lo que esperaba porque venía de un tiempo de estar jugando poco. Creo que tengo que seguir mejorando para estar aún mejor", dijo.

"En estos campos, contra equipos que te exigen mucho especialmente en lo defensivo, siempre tienes que ayudar y echar una mano. Estoy para lo que necesite el míster, para lo que necesiten mis compañeros. A partir de ahí, a seguir trabajando", explicó también tras la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid.

El atacante opinó que, pese al resultado, hicieron un buen partido: "El vestuario por un lado está mal porque hemos perdido tres puntos pero por otro está reforzado porque la imagen de hoy creo que ha sido en líneas generales buenas, no le hemos perdido la cara al partido".

En ese duelo, los dos tantos del rival han sido obra de Fernando Torres: "Es un jugador excepcional que tanto para los aficionados del Atlético de Madrid como para el fútbol español está fuera de toda duda. Como compañero de profesión, estoy encantando de disfrutarle. No en contra como hoy hemos sufrido, pero por lo general encantado".

Ahora llega el decisivo choque ante el Sporting: "El partido del Sporting va a ser importante. No diría que una final porque quedan muchos partidos. Nosotros encaramos cada partido como una final, como el partido más importante. Hoy lo era, el siguiente será el Sporting".

"Creo que hay que sacar las cosas positivas, reforzarlas. Las cosas negativas trabajarlas durante la semana. Y en nuestro campo, con nuestra gente que nos va a apoyar en casa, será importante para sacar los tres puntos", manifestó.