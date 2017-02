El Barcelona quiere olvidar, por un día, su crisis europea ante el Bilbao

Barcelona, 4 feb (EFE).- Después de encadenar en Lituania la octava derrota consecutiva lejos del Palau Blaugrana en la Euroliga y alejarse un poco más de los 'play-off', el Barcelona Lassa regresa a la Liga Endesa, donde mañana (12.30 horas) confía en olvidar su errática andadura europea en la visita del RETAbet Bilbao Basket.

Como en la película 'Atrapado en el tiempo' protagonizada por Bill Murray, en la que se le repetía una y otra vez 'El día de la marmota', los azulgranas se suben cada semana a una montaña rusa de resultados.

Entre semana sufren en Europa y aprovechan el fin de semana para lamerse la heridas en la ACB, donde ocupan la tercera posición con un balance de 13 victorias y 4 derrotas, todas ellas lejos del Palau Blaugrana.

Precisamente, los de Georgios Bartzokas se ven las caras con su primer verdugo en la Liga Endesa. En la ida, el RETAbet Bilbao pasó por encima de los catalanes consiguiendo un incontestable 92-79 y dejó al desnudo las carencias que, con el paso del curso, se han confirmado.

Vive el Barça sumido en una depresión acentuada por las lesiones -once en lo que va de curso-, una circunstancia que no tapa las flaquezas de una escuadra desequilibrada, en la que los jugadores llamados a marcar diferencias no acaban de encontrar la regularidad.

Solo la chispa de Tyrese Rice y el acierto puntual de Petteri Koponen y Juan Carlos Navarro destacan en un equipo que, en la pintura, no encuentra un referente que le dé equilibrio.

El paradigma de la falta de regularidad es Ante Tomic. Jerárquico en la Liga Endesa, donde es el jugador con la mejor valoración media (22), el pívot balcánico se empequeñece en Europa.

Ante el Zalgiris, el croata se mostró sólido en los rebotes, pero no encontró situaciones francas cerca del aro, anotando tan solo 2 puntos.

Aun así, el Barcelona parte como favorito para llevarse la victoria ante los vascos. Más aun si se tiene en cuenta el histórico de resultados ante el equipo bilbaíno en el Palau Blaugrana: 16 victorias y tan solo una derrota en la temporada 2010-11 (78-83).

Con vistas a mañana, Bartzokas no podrá contar con los lesionados Shane Lawal, Pau Ribas, Brad Oleson y Alex Renfroe, mientras que el ala-pívot Víctor Claver arrastra una lumbalgia y es duda para vestirse de corto.

Sí que podrá debutar, en cambio, el estadounidense Xavier Munford que, ante la baja de Alex Renfroe, firmó ayer un acuerdo hasta final de temporada para dar descanso a Tyrese Rice en la dirección del equipo azulgrana.