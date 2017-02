Ron: No tengo intención de ir a la junta extraordinaria de accionistas

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, ha asegurado hoy que "no tiene intención" de asistir a la junta extraordinaria de accionistas que celebrará la entidad el próximo 20 de febrero y en la que, previsiblemente, será sustituido por Emilio Saracho.

"A la junta no asistiré. Daré mi voto a las propuestas del consejo, pero no tengo la intención de asistir", ha dicho Ron, que ha deseado que el acto discurra con total normalidad y tranquilidad.

Ron se ha expresado así durante la presentación de resultados del banco correspondientes a 2016, en la que ha sido preguntado por su salida de la entidad, forzada por el consejo de administración, y sobre la que ha dicho que "aguanta" al frente del banco hasta la próxima junta, para "facilitar el proceso de sucesión y en aras de que el banco goce de estabilidad".

"Aguantar hasta hoy no es una decisión personal". Se debe al compromiso de llevar a cabo una sucesión larga, algo que no es habitual", ha añadido Ron, que ha insistido en que hasta el relevo "no va a haber vacío de poder".

"He estado muchos años al frente del banco y conozco lo que hay que proteger y cuidar", ha insistido Ron, que preguntado por las tensiones que se produjeron en el consejo de administración en el momento de su salida, ha explicado que decidió poner su voto a disposición del consejo una vez las "filtraciones" pusieron en peligro la estabilidad del banco.

"En un momento determinado y nunca antes salieron filtraciones sobre las discrepancias en el seno del consejo, que ponían en peligro la estabilidad del banco, y ante esa presión que suponía las informaciones y el impacto que estaba teniendo en el mercado decidí buscar una solución", ha indicado Ron.

"Hay que mirar al futuro y deseo lo mejor al banco, a Emilio Saracho, y al consejero delegado, Pedro Larena", ha manifestado Ron.

Respecto a su trayectoria en el banco, Ron ha asegurado que pese a la crisis, ha tratado de preservar el legado que le dejo el antiguo presidente, de mantener su independencia, algo que ha mantenido y sin pedir ayudas públicas.

"No me arrepiento de haber pedido ayudas públicas", ha dicho Ron, que ha insistido en que esto le ha permitido a la entidad mantener su independencia, generar valor y ello en un momento en el que han desaparecido muchos competidores.

Preguntado por si también transmite a Saracho el legado de mantener al Popular independiente, ha manifestado que él deberá "hacer lo que crea oportuno".

"Las decisiones futuras no las puedo adelantar", ha manifestado Ron, que ha explicado que pese a las medidas adoptadas, Popular y cualquier banco "no están blindadas ante posibles ofertas de terceros".

Al respecto, ha explicado que al Popular se le han acercado muchos competidores, y se le siguen acercando, pero que nunca se llegó un nivel de conversaciones que fuera atractivo para el accionista.