Tebas considera "muy preocupante" si se confirma implicación Lucas Hernández

Madrid, 3 feb (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, pidió tiempo y disponer de más detalles para opinar sobre la detención esta madrugada del jugador del Atlético de Madrid Lucas Hernández por un presunto caso de violencia machista, aunque opinó que si se confirma "es un tema muy preocupante".

"Hay que respetar la presunción de inocencia y si se demuestra será el Atlético de Madrid el que tenga que decidir sobre el jugador. Si es así, a mí no me gustaría tener a mi alrededor trabajando a alguien que haya podido cometer una atrocidad contra una mujer de ese tipo. Si las lesiones son graves es un tema muy preocupante", afirmó

Tebas tuvo noticia de la detención de Luchas Hernández tras intervenir a primera hora de esta mañana en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga una operación de compra de derechos audiovisuales llevada a cabo por Telemadrid entre 2009 y 2013

"Todos los días nos encontramos con violencia de género. Un país civilizado no puede encontrarse con esto. Nosotros hemos hecho campañas con los colectivos contra la violencia de género y es un tema ante el que hay que estar sensibilizado. No cabe ninguna excusa para no trabajar contra esto", añadió.