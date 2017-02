Schulz dice que Trump es "altamente peligroso para la democracia"

Berlín, 3 feb (EFE).- El candidato socialdemócrata alemán, Martin Schulz, califica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump en una entrevista con el semanario "Der Spiegel" de "altamente peligroso para la democracia" y le acusa de "jugar con la seguridad de Occidente".

"Lo que el Gobierno de EE.UU. está ahora iniciando es una batalla cultural", asegura el expresidente del Parlamento Europeo (2012-2016) en la entrevista incluida en el número de la revista que sale mañana, pero avanzada hoy.

A su juicio, es "insoportable" el veto a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Siria, Irak, Irán, Libia, Yemen, Somalia y Sudán) que firmó Trump hace una semana en una orden ejecutiva.

En esta nueva situación, Schulz insta a la canciller alemana, la cristianodemócrata Angela Merkel, con quien se verá las caras en las elecciones del 24 de septiembre, a defender los valores fundamentales de las democracias liberales.

La canciller "no debe callarse ante hechos que no podemos aceptar", asegura Schulz, que exige que "si Trump anda por nuestro orden mundial con la bola de demolición, hay que decir claramente: Ésa no es nuestra política".

Para el candidato socialdemócrata alemán la campaña electoral que va a celebrar su país este año ante las generales no debe parecerse a la que se vivió en Estados Unidos el año pasado.

"En ningún caso se debe llevar a cabo una campaña de ese tipo. Qué infamia. ¡Qué violación de todos los límites que precisa una democracia como consenso básico! Me quita el aliento", responde Schulz en la entrevista.

El nombramiento de Schulz como candidato del SPD ha dado un impulso a las filas socialdemócratas en los últimos sondeos.

Según la encuesta "Deutschlandtrend" publicada ayer, el 50 % de los alemanes votaría a Schulz si en estos comicios se eligiese directamente al jefe de gobierno, por sólo un 34 % que apoyaría a Merkel.

No obstante, los conservadores de Merkel seguirían siendo el bloque más votado, con un 34 %, mientras que el SPD quedaría segundo con un 28 %, lo que supone sin embargo un incremento de ocho puntos porcentuales con respecto a su dato de enero y un máximo en esta legislatura.