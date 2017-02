Pape Cheikh: "El 0-0 es un buen resultado para ir a Vitoria"

Vigo, 3 feb (EFE).- Pape Cheikh, centrocampista del Celta de Vigo, afirmó hoy que el 0-0 de anoche es "un buen resultado" para afrontar la próxima semana el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey en el estadio del Deportivo Alavés.

"Lo primero que nos habíamos marcado era no encajar y lo hemos conseguido. Es un buen resultado. Ahora mismo pensamos en el partido contra el Real Madrid, luego ya nos centraremos en el Alavés", comentó el futbolista en rueda de prensa.

El canterano es uno de los candidatos a entrar en el equipo titular frente al líder de la Liga Santander, ya que su entrenador, Eduardo "Toto" Berizzo, dejó entrever tras el choque contra el Alavés que reservará a muchos de sus titulares para el choque en Mendizorroza.

"Aún no sé si voy a jugar pero sí lo espero, para esto estoy entrenando cada partido. Me gustaría jugar contra el Real Madrid, sobre todo después de la renovación. Estoy muy contento por la confianza que me han dado el club, el míster y el equipo, espero devolvérsela", indicó Pape, que acaba de ampliar su vinculación con el Celta hasta junio de 2021.

El centrocampista celeste cree que el Real Madrid llegará con ganas de revancha después de su eliminación copera en Balaídos, por lo que auguró un partido "difícil" ante el conjunto dirigido por Zinedine Zidane.

"En este vestuario nunca se pronuncia la palabra cansados, aquí siempre decimos que estamos bien. Independientemente del once que ponga el míster saldremos a ganar. Soñé muchas veces con jugar en Balaídos contra el Real Madrid", concluyó.