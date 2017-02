El panga es seguro pero los expertos abogan por otros pescados más nutritivos

Madrid, 3 feb (EFE).- Expertos en nutrición y seguridad alimentaria coinciden en que consumir panga no conlleva ningún riesgo para la salud, pero que en el mercado español se pueden adquirir otros pescados con más valor nutritivo.

En esta misma línea, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha recordado hoy que está aasegurada la calidad sanitaria del panga, así como el resto de los pescados importados a España.

El debate en torno al consumo de panga se ha reabierto esta semana después de que la cadena de distribución Carrefour haya decidido dejar de comprar este pescado y venderlo solo hasta el final de existencias en sus lineales de diferentes países, incluida España.

Deficitaria en el comercio de productos pesqueros, España es el país de la UE que más panga importó en 2015; casi todos los proveedores son de Asia, con Vietnam a la cabeza (27.179 toneladas), seguido de Indonesia, Tailandia, Bangladesh y Birmania.

"El panga, al igual que otros pescados que han aparecido, tiene la ventaja de que es un pescado que se puede hacer en filetes muy fácil, es 'blanquito' y no tiene espinas ni apenas sabor", explica el presidente de la Fundación Alimentación Saludable, Jesús Román.

Por eso, añade, "se usa mucho en hostelería y en restauración social para niños o personas mayores", y también "aquellos consumidores que no quieren gastar mucho porque es baratísimo".

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) pidió el miércoles al Gobierno la prohibición de forma urgente del uso del panga y la tilapia en los comedores escolares.

Desde el punto de vista de la nutrición, es "pescado blanco, sin apenas grasa, que no tiene Omega 3 y es agua y proteína", resume Román.

Así que no tiene "ninguna pega" en este sentido, salvo "lo que sospechábamos todos desde hace mucho tiempo", que es que las condiciones de cultivo de este pescado "no son tan estrictas como podían ser en un país europeo", indica el experto.

Y apunta que "levanta muchas sospechas" que "cuestiones ambientales" hagan a una empresa -en referencia a Carrefour- "decidir dejar comprar a un proveedor" y, a su juicio, "no es que no sea el motivo, pero no será el único".

Recuerda que desde hace tiempo se habla de "pesticidas, de antibióticos, de metales pesados, de distintos contaminantes, que no superan las dosis admisibles" pero "que cualquier día puede causar un escándalo".

Para Román, es la Unión Europea la que tendría que tomar decisiones en este sentido, en lugar de un solo comerciante, "pues al final el resto de la distribución lo va a imitar, con la consiguiente sensación de inseguridad para el consumidor", vaticina.

Para sustituir el consumo de panga, Román aboga por los pescados azules, como la sardina, el jurel o la caballa, "que son algo más difíciles de comer, pero mucho más nutritivos".

El experto de la Federación Española de la Nutrición, José Manuel Ávila, coincide en subrayar que "no hay riesgos higiénicos sanitarios" pero que en la defensa de una dieta "variada, equilibrada, moderada, sociable y sostenible" su apuesta es por consumir pescados "de proximidad y de temporada".

"No pasa nada por comer panga", recalca, pero tiene alternativas para elegir en el mercado como las especies de pescado azul que "son los más saludables" o por pescados blancos de más proximidad como la merluza, el gallo o los lenguados".