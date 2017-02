"Gran Torino", favorito en el gran premio de fondo de Dos Hermanas

Dos Hermanas , 3 feb .- El caballo de seis años "Gran Torino" parte como favorito para el triunfo en los 2.200 metros del premio Ruble Hen, la cita principal para los fondistas en la actual campaña de invierno de Dos Hermanas (Sevilla).

Ocho son los ejemplares que lucharán por los 8.000 euros de bolsa, una vez conocidas las retiradas por lesión de "Miliki" y "Heavenly Bareliere".

Debutará en la pista de hierba nazarena "Gran Torino", pero no debería ser un inconveniente para este caballo que entrena en San Sebastián, acostumbrado a viajar, y que suma ocho triunfos en dieciocho intentos. El pupilo de la preparadora Ana Ímaz se desplaza además con el jockey Roberto Montenegro, afincado en el sur de Francia y que ha sido contratado para la ocasión.

"Garmar", "Falkirk" y sobre todo "Mythical Clover" forman la oposición más dura para el representante de la cuadra Mild West. "Garmar" llega tras su destacado segundo puesto en el duro Villamejor del otoño madrileño; "Falkirk" ha doblado victoria en la temporada de Dos Hermanas; y "Mythical Clover" está rindiendo en pruebas de nivel similar.

La reunión arrancará con una prueba en arena, el premio Cría Nacional, de 1.500 metros. Entre "Monroe" y "Parisien Blue" debe estar el triunfo, si bien el poco nivel de los participantes puede propiciar una sorpresa.

Tres hándicaps de 1.800 metros completan el programa. En la segunda carrera destacan las bazas de "Sidón", "Kingkaye", "Manolete" y "Lord of Westbury". En la tercera, "Kiriko", "Scheme of the Moon" y "Brecha". Para el triunfo en la cuarta, la Lototurf, hay que contar con "Time of England", "Zuloaga", "Redene" y "Capitán América".

Los favoritos en el boleto de la Quíntuple Plus son por tanto:

1ª Carrera: 2 - 3

2ª Carrera: 2 - 4 - 7 - 9

3ª Carrera: 3 - 8 - 9

4ª Carrera: 2 - 6 - 8 - 11

5ª Carrera: 3

5ª C. (2º): 7.