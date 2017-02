El Gobierno no prevé otro escenario que no sea presentar los presupuestos

Madrid, 3 feb (EFE).- El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el Ejecutivo no se plantea otro escenario que no sea el de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y ha añadido que con ese objetivo se está dialogando con los grupos políticos.

"Estamos en eso y solamente en eso", ha contestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno no llegue a presentar un presupuesto para 2017.

"El Gobierno quiere presentarlos y está trabajando por ello", ha afirmado Méndez de Vigo, que ha sido muy crítico con el PSOE por anunciar que no apoya unos presupuestos que desconoce.

Ha pedido a los socialistas que "no se queden en apriorismos", que tengan la mente abierta y que piensen en lo que más le conviene a España sin anteponer los intereses partidistas.

"Decir que los rechazan sin conocerlos no tiene sentido y no es coherente con la aprobación del techo de gasto", ha dicho el ministro, quien ha considerado que el elevado consenso parlamentario que se logró para sacar adelante el límite de gasto no financiero y los objetivos de déficit público debería traducirse también en un apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

La ausencia de un acuerdo político para sacar adelante los presupuestos no ayuda a la renovada imagen de España, "fuerte dentro y fuerte fuera", y a la defensa del peso específico del país dentro de Europa, ha añadido.

"El Gobierno sigue hablando, dialogando y dispuesto a encontrar acuerdos", ha insistido Méndez Vigo, quien ha asegurado que la gente quiere que los partidos les resuelvan los problemas, no que les creen otros nuevos.