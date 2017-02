Federación chilena queda conforme con fallo de FIFA contra Bolivia

Santiago de Chile, 3 de feb (EFE).- La federación chilena se mostró hoy conforme con el fallo de la FIFA, que ratificó la sanción contra Bolivia por alinear a un jugador nacionalizado en el partido disputado el 6 de septiembre pasado por las clasificatorias mundialistas, y entregó finalmente los tres puntos a Chile.

La sanción para la selección boliviana se debe a que alineó al jugador paraguayo-boliviano Nelson Cabrera, tanto en los partidos contra Perú (1 septiembre) y Chile, situación que fue denunciada por la federación austral.

"Estamos con la satisfacción de que se mantenga lo decidido por la FIFA en primera instancia y es producto de que se han hecho respetar los reglamentos", añadió el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Arturo Salah.

En una actividad de recaudación de fondos para ir en ayuda a las familias afectadas por la catástrofe incendiaria, en el centro y sur de Chile, Salah añadió que "hemos repetido siempre que estamos por aplicar el reglamento y las normas. Esa siempre fue la posición del fútbol chileno".

El dirigente chileno dejó en claro que no siente que le dio vuelta la mano a las federaciones que apoyaron la apelación boliviana, como Colombia, Argentina y Ecuador.

"No diría que ganamos. La FIFA aplicó los reglamentos y eso es lo que corresponde. Son dos instancias, no sé si habrá otra, pero no depende de la federación chilena, sino que de Bolivia y la propia FIFA", enfatizó.

La Federación de Bolivia recibió dos multas de 6.000 francos suizos por la inclusión de Nelson Cabrera en su formación en el choque contra Perú, el 1 de septiembre, y contra Chile, el día 6, ambos partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018.

En la tabla de posiciones, Chile se encuentra en el cuarto lugar con 20 puntos, mientras Bolivia está en al penúltima posición, con 7 puntos.