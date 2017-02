La colonización judía, una máquina imparable que amenaza los dos Estados

Jerusalén, 3 ene (EFE).- Cincuenta años después de la Guerra de los Seis Días, en los que Israel ocupó, entre otros, los territorios de Cisjordania y Jerusalén Este, la creciente colonización judía amenaza más que nunca la aceptada solución de dos estados al fragmentar cada vez más el territorio destinado al Estado palestino.

Ha sido la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU., sin una postura clara sobre los asentamientos, la que ha disparado las esperanzas de los nacionalistas israelíes, que piden "completar" una obra cuestionada y condenada repetidamente por casi la totalidad de la comunidad internacional.

"Aunque no creemos que la existencia de asentamientos sea un impedimento para la paz, la construcción de otros nuevos o la expansión de los existentes más allá de sus límites actuales puede no ser de ayuda para lograr ese propósito", dijo ayer la Casa Blanca en un más que tibio comunicado de crítica al anuncio israelí de construcción de unas 6.000 nuevas viviendas.

El comunicado fue recibido con satisfacción por el llamado Consejo de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), y con gran indignación por los palestinos.

La colonización israelí "socava la solución de dos estados", equivale a un "crimen de guerra" y "obstaculiza la paz", respondió el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, quien recordó la resolución 2334, aprobada el 23 de diciembre de 2016 por el Consejo de Seguridad de la ONU con la inusual abstención de la anterior Administración estadounidense de Barack Obama.

El texto, expedido en función del Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, es decir sin sanciones ni imposición, reafirma que las colonias "no tienen validez legal" y "constituyen una violación flagrante bajo el derecho internacional", además de representar "un importante obstáculo para la consecución de la solución de dos Estados".

Junto a la claridad de esta y otras muchas resoluciones de la ONU está el amplio consenso internacional sobre la ilegalidad de las colonias, estatus avalado por numerosas decisiones de gobiernos, entre ellos el de España y por la UE.

Su ilegalidad deriva para estos de la Carta de Naciones Unidas, que contiene el principio de "inadmisibilidad de la adquisición de territorios por la fuerza" y de la IV Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia de población civil a territorio ocupado por parte de la potencia ocupante.

Por otro lado, hay quienes argumentan que no se los puede describir como "ilegales" de acuerdo con principios jurídicos, porque no hay una ley internacional explícita que los declare como tales ni jurisprudencia sobre el conflicto palestino-israelí.

Invocan para ello el Capítulo XII de la misma Carta de Naciones Unidas (Régimen internacional de administración fiduciaria), bajo el cual se regía el Mandato Británico de Palestina, que autorizó el establecimiento de "comunidades judías" en lo que hoy son los territorios israelí y palestino.

Esta corriente argumenta que dado que Jordania también los ocupó por la fuerza en 1948 y no estaban reconocidos como territorio soberano ni existía allí ningún Estado, la IV Convención de Ginebra no sería aplicable, y considera que se trata de "territorios en disputa" y no "ocupados".

En 2014 el renombrado jurista estadounidense Alan Dershowitz rebatió la presunta ilegalidad, al subrayar que la resolución 242, en la que se inspira la solución de dos estados, habla únicamente de "territorios" ocupados que Israel debe abandonar, eludiendo deliberadamente el artículo "los" para no impedir un acuerdo de paz.

Frente a la disputa legal y académica está el amplio consenso internacional, e incluso en círculos pacifistas israelíes, de que la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este es contraproducente para la paz, y acabará destruyendo la única solución aceptable para el conflicto: la creación de un Estado palestino independiente.

Según estadísticas de la ONG Shalom Ajshav (Paz Ahora) existen actualmente 131 asentamientos creados oficialmente por los gobiernos israelíes de 1967 a 1992, y 97 levantados desde entonces por los colonos de forma unilateral, unas veces con la connivencia del Gobierno y otras a pesar de su oposición.

De estos últimos, casi la mitad han sido regularizados a posteriori y el próximo lunes el Parlamento israelí votará una ley para "legalizar" el resto.

En Cisjordania, donde viven 2,6 millones de palestinos, los colonos se han ido multiplicando década tras década: menos de 2.000 en 1970, 12.500 en 1980, 81.900 en 1990, 198.300 en 2000, 311.100 en 2010 y 385.900 en 2015, según datos de Shalom Ajshav.

En Jerusalén Este residen 330.000 palestinos y 200.000 colonos en lo que Israel denomina "barrios" y los palestinos y la comunidad internacional "colonias", exactamente igual que las de Cisjordania.

Los bloques de Ariel, Maalé Adumim y Gush Etzión concentran una buena parte de ellos, por lo que Israel aspira a anexionarlos en un futuro acuerdo de paz, posibilidad contemplada en distintas iniciativas y resoluciones internacionales.