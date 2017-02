Bordalás: "Estamos tranquilos pero con ansías por competir"

Getafe , 3 feb .- José Bordalás, entrenador del Getafe, restó trascendencia a los malos resultados de las últimas tres jornadas y declaró que su equipo se encuentra "tranquilo pero con ansías por competir" frente al Reus, un rival "ordenado y que no se desajusta en ningún momento".

El Getafe ha sumado dos puntos de los últimos nueve, después de empatar en el Coliseum contra Mallorca y Mirandés y perder frente al Numancia.

"El Levante y el Girona no tienen el lastre del mal comienzo. Nosotros sí y eso nos deja sin margen de error. Es muy difícil mantener el nivel siempre. En esta categoría casi todos los partidos se deciden por un gol. Todos los equipos defienden con rigor y es difícil ganar. Estamos tranquilos y con ansia de que llegue la competición", dijo Bordalás.

"Está claro que tenemos que cambiar cosas. No hemos hecho las cosas que teníamos que hacer y son cosas que ocurren. Todos tienen malas rachas. No han sido los peores partidos, pero no hemos ganado", manifestó.

El próximo rival del Getafe es el Reus, un recién ascendido a Segunda que está siendo una de las grandes revelaciones.

"El Reus es un equipo ordenado que no se desajusta en ningún momento. Son solidarios y fuertes. Es un recién ascendido con algunos jugadores con experiencia en la categoría. Aprovechan muy bien sus ocasiones y cuando se ponen por delante como locales es muy difícil superarles. Es un campo muy complicado donde sólo han ganado tres equipos", confesó.