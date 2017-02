Toni Dovale se despide agradecido del Leganés

Madrid, 2 feb (EFE).- Toni Dovale, futbolista que el pasado martes puso fin a la relación contractual que le unía con el Leganés coincidiendo con el último día del mercado de invierno, se ha despedido de los que han sido sus aficionados y sus compañeros con una carta difundida a través de su cuenta en la red social twitter.

"Me gustaría agradecer a toda la afición el cariño que me ha transmitido durante este año y medio en Leganés, ha sido impresionante ver cómo entre todos hemos convertido el sueño de una ciudad e realidad. Vivir de nuevo un ascenso es uno de los momentos más especiales que me ha dado el fútbol", comienza su texto.

El extremo se acordó de aquellos jugadores con quienes ha coincidido en esta etapa: "No me quiero olvidar de todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido vestuario en estas dos temporadas. Juntos hemos disfrutado de grandes momentos y no tengo ninguna duda de que ha sido el grupo humano el que nos ha llevado a tener éxito".

"He conocido a grandes personas, he aprendido muchas cosas de vosotros y esté donde esté os deseo la mejor de las suertes. ¡Gracias. Ahora empieza una nueva etapa, es momento de nuevos retos, de nuevas ilusiones. ¡A por ello!", concluye el futbolista gallego.