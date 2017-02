Tebas: "Estoy a favor de la tecnología en el fútbol"

Madrid, 2 feb (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, se mostró partidario de la tecnología en el fútbol, aunque justificó la actual ausencia de un sistema de videoarbitraje en España por su "cuantía económica" y porque los dos precios que se le ofrecieron hace tiempo a través de FIFA estaban "fuera de mercado".

"Cuando digo que España no tiene tecnología de gol es por dos motivos. Uno por la cuantía económica y otro porque los precios que nos ofrecieron con dos empresas eran fuera de mercado, como una especie de monopolio", dijo Tebas.

El máximo dirigente de LaLiga declaró que "cuando una empresa se ha sometido a normas de transparencia y control no debe comprar lo que está fuera de mercado porque supone una especie de peaje".

"Me siento contento que la Liga española no tenga ojo de halcón porque no pasamos por ese peaje", manifestó Tebas, que se mostró partidario del uso de la tecnología en el fútbol.

"Estoy a favor de la tecnología y estamos con la nueva FIFA en la comisión de arbitraje, pero en esos momentos no lo pusimos porque había que evaluar otras cuestiones como la económica", explicó Tebas, que presentó un contrato de patrocinio de LaLiga con el patinador Javier Fernández y la jugadora de bádminton Carolina Marín.