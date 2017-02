Republicanos aprueban en el Senado al candidato de Trump para Medioambiente

Washington, 2 feb (EFE).- Los republicanos recurrieron hoy de nuevo a cambios formales para aprobar en un comité del Senado a Scott Pruitt, designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para liderar la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), pese al bloqueo de los demócratas.

Antes del voto, el presidente del Comité de Medioambiente, John Barrasso, insistió en que "los demócratas estaban invitados al voto".

"Me reuní esta mañana con el senador Tom Carper, el demócrata de mayor rango en el comité. Me dijo que los demócratas no estarían presentes. Vamos a tener un encuentro y asegurar que Scott Pruitt avanza hasta el pleno del Senado", dijo Barrasso en declaraciones a la CNN.

Por unanimidad, los republicanos reunidos en la sala de audiencias acordaron cambiar las reglas permanentes del comité, las cuales normalmente requieren que al menos un miembro de cada partido asista para que continúe el trabajo de la comisión, y votaron sin que ningún demócrata estuviera presente.

Pruitt fue aprobado por unanimidad por los 11 republicanos presentes, y su nominación pasa ahora al pleno de la Cámara Alta, que deberá proceder a una votación definitiva.

Los demócratas han argumentado su bloqueo a dirigir la EPA por el perfil del candidato, a quien critican por sus lazos con la industria de los combustibles fósiles y su escepticismo sobre el impacto del cambio climático.

"Creo que a nadie le viene bien, no se logran metas medioambientales actuando de este modo obstruccionista", agregó Barrasso.

La maniobra de los republicanos es similar a la empleada ayer para avanzar los procesos de votación de los secretarios de Sanidad y del Tesoro, Tom Price y Steven Mnuchin, a quienes los demócratas también trataron de boicotear.

Hasta el momento, han sido ratificados en sus cargos seis miembros del gabinete presidencial de Trump: los secretarios de Defensa, James Mattis; Seguridad Nacional, John Kelly; Estado, Rex Tillerson; Transporte, Elaine Chao; el director de la CIA, Mike Pompeo; y la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Halley.