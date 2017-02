El presidente del Marsella elogia el papel de Zubizarreta en los fichajes

París, 2 feb (EFE).- Jacques-Henri Eyraud, presidente del Olympique de Marsella, destacó el papel determinante que ha desempeñado el director deportivo del club, el español Andoni Zubizarreta, clave en fichajes como el de Patrice Evra.

"Ha sido un pilar fundamental en este mercado. Ha estado en todas las discusiones, todos lo combates. Es alguien excepcional. Por ejemplo, en el fichaje de Evra ha sido decisivo. Sin él no lo hubiésemos conseguido", contó hoy en una entrevista al diario 'L'Equipe' Eyraud, la mano derecha del dueño del Marsella, el estadounidense Frank McCourt.

Además de reforzarse con el lateral zurdo internacional por Francia, que procede del Juventus, el campeón de la Copa de Europa en 1993 fichó al extremo Dimitri Payet por unos 30 millones, una de las contrataciones más caras de este mercado invernal en Europa.

Gastó también otros 10 millones de euros en el centrocampista Morgan Sanson, procedente del Montpellier.

Eyraud explicó además que Zubizarreta -ex director deportivo del Barcelona- le ha servido también como filtro en el mercado de contrataciones.

"He recibido muchas llamadas de representantes y yo no he podido tratar todas, porque tenemos a alguien como Andoni, que es muy competente", comentó.

Sin embargo, la labor de 'Zubi', cuyo equipo lo dirige Rudi Garcia y marcha sexto en el campeonato, no ha creado consenso.

Christophe Dugarry, exjugador del Barcelona y campeón del mundo con Francia, aseveró en el programa de radio que dirige que la mano de Zubizarreta no se ha notado en las contrataciones del Marsella.