Mark Ujakpor bate la plusmarca española de 500 con 1:01.91

(Actualizada con la mínima de Blanca Fernández en 3.000)

Madrid, 2 feb (EFE).- El madrileño Mark Ujakpor estableció este jueves en Madrid una nueva plusmarca española de 500 metros con un registro de 1:01.91 durante el I trofeo Chamartín en pista cubierta, en la pista de Gallur.

Líder español del año en 400 con 47.04, Ujakpor rebajó en cinco centésimas el récord nacional anterior de esta distancia no oficial, que estaba en poder de Álvaro de Arriba con 1:01.96 desde el año pasado.

El 1.500 deparó un nuevo récord de España júnior. Sebastián Marcos quedó en cabeza al retirarse la liebre en el 1.000, pero el joven gallego Adrián Ben fue el más fuerte en el esprint. Se impuso con 3:43.10. Al ser un atleta sub-23, le vale como mínima europea. El récord júnior anterior (3:44.11) era de David Bustos desde 2009.

La soriana Marta Pérez, campeona de España de 1.500, no pudo con la mínima en 1.500. Fue la única que aguantó con la liebre hasta el 800 y después de doblas a varias rivales, llegó a la meta con 4:17.65, tres segundos por encima de marca exigida para los Europeos. Isabel Macías, que la siguió a distancia, fue segunda con 4:28.05.

La competición ofrecía a los atletas de elite la posibilidad de conseguir las marcas mínimas para participar en los Europeos bajo techo de Belgrado, del 3 al 5 de marzo próximo.

El canario Samuel García la obtuvo en 400 metros con un registro de 46.69. El atleta del Playas de Castellón corrió por la calle seis, pasó el 200 en 22.08 segundos y acabó en 46.69, mejor marca española del año y quinta de Europa.

También en 3.000 metros hubo mínima. En busca de los 9:09 requeridos, Blanca Fernández se vació en el último mil y obtuvo el premio a su esfuerzo con una marca de 9:06.92. Ana Lozano, que el pasado 7 de enero hizo 9:10.21, registro con el que lideraba el ránking español de la temporada, volvió a quedarse cerca: 9:09.87.

La carrera de 800, una de las más atractivas del mitin, no deparó mínimas. Como continuación a un cambio de Diego Cabello, el salmantino Álvaro de Arriba tomó la cabeza en la penúltima vuelta y se impuso con 1:48.57. Le sobraron siete centésimas para viajar a Belgrado. "He corrido técnicamente fatal, pero me he encontrado muy bien", afirmó. Segundo fue el berciano Saúl Ordóñez con 1:49.43.

En la carrera femenina no estuvo, finalmente, Esther Guerrero, líder mundial del año con 2:01.72. Venció Natalia Romero con 2:06.83, segunda mejor marca española de la temporada.

Mario López Moure (At. Numantino) se quedó a 9 centésimas de la mínima europea al ganar los 60 lisos con 6.79, mientras que en 200 se impusieron Daniel Cerdán con 21.41 y Elena Martín con 24.94.

En altura, David Cortijo y Simón Siverio saltaron 2,15, a diez centímetros de la mínima europea.

Juan Ramón Pous, Juan Antonio Gil, Roberto Sotomayor y Octavio Pérez batieron el récord del mundo de 4x800 metros en categoría mayores de 35 años en pista cubierta con un tiempo de 7:54.53, rebajando la plusmarca anterior (7:55.13).

El I Trofeo Chamartín, que se disputó en el Centro Deportivo Municipal Gallur, es una iniciativa ideada y costeada por José Manuel Alonso Aranzabal que ofrecía una oportunidad de convivencia entre atletas de elite y populares, cerca de 700 en total, compitiendo bajo el mismo techo.