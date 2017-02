Mantovani: "Superar al Atlético en intensidad es muy complicado"

Madrid, 2 feb (EFE).- El argentino Martín Mantovani disfruta de un momento dulce capitaneando al Leganés en su primera experiencia en LaLiga Santander. Es la guinda a un trabajo de años fogueándose en los distintos escalones del fútbol español desde que le fichara para las inferiores el Atlético de Madrid. Este sábado, el pasado sale a su encuentro.

P- ¿Qué pasa por su cabeza en los días previos a visitar el Vicente Calderón?

R- Para mí es algo muy bonito, muy lindo. Llegué hace diez años a España y el primer club al que viene fue al Atlético de Madrid. Fueron quienes me abrieron la puerta y quienes me dieron la bienvenida España. Para mi es algo muy especial y más cuando no llegas a debutar en el primer equipo. Esperemos disfrutar de la mejor forma, con algún puntito para el Leganés.

P- Tienen ya fama sus discursos antes de los partidos. ¿Hay algo especial preparado para esta ocasión?

R- No, no hay nada preparado. Siempre intento improvisar o decir las sensaciones que tengo en ese momento. Creo que va a ir por ahí. Es un momento importante para nosotros, también por los fichajes que se han dado a última hora.

Creo que ir al Calderón y sacar un buen resultado no va a depender tanto de lo que yo diga antes en el vestuario sino de todo el equipo. Sacar un buen resultado de ahí sería muy positivo para todo el grupo.

P- Ha hecho ya sus 'pinitos' como entrenador. ¿De qué manera se le puede ganar al Atlético de Madrid?. ¿Basta con el carácter y algún ajuste táctico o hace falta algo más?

R- Es un partido de intensidades. Ellos son muy intensos y si logras igualar esa intensidad y superarla vas a tener mucho ganado. Lo que pasa es que superar al Atlético en intensidad es muy complicado, eso es lo que le hace complicado vencerle. Hace falta mucho orden y ser tácticamente casi perfectos pero el hecho de las intensidades va a ser crucial.

P- La filosofía de Simeone, bautizada como el 'cholismo'... ¿qué le dice?

R- El 'cholismo' es la intensidad, la fuerza, la garra, el creer hasta el último momento. El 'Cholo' ha hecho una escuela aparte de lo que es el fútbol. Vino a España en un momento donde el fútbol bonito del Barcelona se había implementado. Creo que él puso su metodología y a día de hoy la toman muchos equipos. Por suerte hay esas dos formas de ver el fútbol, la de Simeone y la del Barcelona.

P- El equipo solo ha ganado un choque desde octubre. ¿Le pasa algo al Leganés?

R- No. Creo que si hubiésemos tenido un poco de fortuna en algunos partidos que hemos jugado bien estaríamos un poco diferentes. Es verdad que hace tiempo que no ganamos y creo que es buen momento para que el Leganés vaya a un gran estadio, haga un gran partido y saque un buen resultado. Para nosotros sería muy bueno.

P- Se acabó el mercado de invierno y han llegado siete caras nuevas. Hay jugadores que en su primer día ya pregonan que el Leganés es una familia. ¿Por qué asimilan el concepto tan rápido?

R- Una de las cosas que tiene este club es que la gente te acoge muy rápido. El vestuario es muy familiar y la gente que rodea al club no tiene mucho misterio. Quien se incorpora se da cuenta muy pronto de eso. Es muy fácil, cuando las cosas están a la vista, que la gente se amolde rápido. Eso habla muy bien del club y del vestuario.

P- Como capitán... ¿qué hace para explicarles a los nuevos en pocas palabras qué es el Leganés?

R- Les digo que es un equipo pequeño pero que tiene un corazón muy grande, eso es lo más importante.

P- Sé que me va a decir que ve al club en Primera el año que viene pero... ¿y dentro de cinco? ¿hay moldes para que este sueño que están viviendo no sea flor de un día?

R- Creo que una de las cosas que hace el Leganés hoy en día, además de intentar mantener la categoría, es tratar de estar varios años en Primera. Ojalá dentro de cinco años el Leganés esté en Primera.

Soy la persona más optimista y espero que el Leganés siga muchos años. Y no está muy lejos porque las cosas se están haciendo bien, creo que el club está tomando las medidas correctas para hacer las cosas bien y ojalá ese sueño se prolongue durante muchos años.

P- Si se salvan... ¿volverá a teñirse el pelo de azul?

R- (Risas) Espero que no pero alguna locura seguramente cometeré.