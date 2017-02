Louis Burton, el patrón más joven de esta edición, finaliza el séptimo

Redacción deportes, 2 feb (EFE).- El 'Bureau Vallée' del francés Louis Burton ha cruzado, a las 07:47:49 GMT de este jueves, la línea de meta de la Vendée Globe - Vuelta al Mundo en Solitario- en séptima posición tras invertir 87 días, 19 horas, 45 minutos y 49 segundos para cubrir un recorrido de 27.477 millas (50.915 km).

Este registro incluye una penalización de 2 horas debido a la rotura involuntaria del eje de la hélice del barco, que se produjo dos días antes de la llegada. Tras abandonar en la pasada edición después de una colisión con un barco de arrastre, para Burton ha sido un éxito la posición lograda.

Cun un IMOCA Open 60 construido en 2006, el ex 'Delta Dore' y con el patrocinio de Bureau Vallée, Burton, de 31 años y el patrón más joven de esta edición, ha afirmado: "Me puse un objetivo: finalizar entre el décimo y duodécimo puesto, así que no tengo de que quejarme".

Salvo imprevistos, el siguiente competidor en cruzar la línea de llegada será el húngaro Nandor Fa ( Spirit of Hungry), entre el 7 y 8 de febrero.

La última actualización de la fecha prevista de llegada para el único español en liza, Didac Costa, apunta que éste podría finalizar la vuelta al mundo en solitario entre el 23 y el 25 de febrero. De ser así, el patrón barcelonés de 36 años se convertiría en el segundo español en la historia en completar la Vendée Globe.

A 650 millas (1.200 km) al sur de Recife (Brasil) y navegando en rumbo norte directo, Costa se mantiene en décimo quinta posición de la general con 10 millas (18 km) de ventaja sobre Romain Attanasio (Etamine du Lys), que se ha colocado a 50 millas (90 km) a babor (más al oeste) del español.

Clasificación general en la octogésima octava jornada

(02/02/2017 a las 09:00 GMT)

Tiempo Final

.1. Banque Populaire (FRA) Armel Le Cleac'h 74d.03h.35m.46s.

.2. Hugo Boss (GBR) Alex Thomson 74d.19h.35m.15s.

.3. Maitre CoQ (FRA) Jérémie Beyou 78d.06h.38m.40s.

.4. St. Michel Virbac(FRA) J. Pierre Dick 80d.01h.45m.45s.

.5. Quéguiner (FRA) Yann Elies 80d.03h.11m.09s.

.6. Finisterre Mer Vent (FRA) Jean Le Cam 80d.04h.41m.54s.

.7. Bureau Vallée (FRA) Louis Burton 87d.19h.45m.49s

Distancia a meta

......

15. One Planet One Ocean (ESP) Didac Costa a 4.403 m.n. (8158 km)

16. Etamine du Lys (FRA) Romain Attanasio a 4.413

7 barcos en meta, 11 en competición y 11 abandonos.