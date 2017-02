Grivko, expulsado del Tour de Dubai por golpear a Kittel

Redacción Deportes, 2 feb (EFE).- El ciclista ucraniano Andrey Grivko, del Astana, ha sido expulsado del Tour de Dubai por propinar un puñetazo al alemán Marcel Kittel (Quick Step) durante la tercera etapa de la carrera, informaron los organizadores de la carrera.

Kittel, que se acercó durante la etapa al coche de los jueces para mostrar cómo sangraba de una herida en la cara, y que acusó a "un corredor de Astana" de golpearle, no logró entrar en el esprint final, pero conserva el puesto de cabeza de la general, con ocho segundos de ventaja sobre el holandés Dylan Groenewegen (Team LottoNl-Jumbo).

Posteriormente el alemán reveló que fue golpeado por Grivko. "No me he caído. Fue Grivko, del Astana, quien me golpeó. Esto no es justo ni normal. Creo que debió tomarse un café de más por la mañana. No sé qué le pasó", dijo.

Por ello, los organizadores ha decidido expulsarle de la carrera.