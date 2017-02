Gabriel Jesús: "No dejo que las cosas se me suban a la cabeza"

Londres, 2 feb (EFE).- El brasileño Gabriel Jesús, único refuerzo del Manchester City en el mercado de fichajes de invierno, mostró, en una charla con EFE en Londres, su satisfacción por su primera titularidad y su primer gol en la Premier League, pero aseguró que nunca deja que las cosas se le "suban a la cabeza".

Después de la goleada del City sobre el West Ham en la capital británica (0-4), en la que Gabriel abrió su cuenta anotadora en la liga inglesa, el joven ariete brasileño habló con EFE de su adaptación a la ciudad de Manchester, el apoyo de sus compatriotas Fernando y Fernandinho y de su primer encuentro como titular en la Premier, por delante del titular habitual, Sergio Agüero.

"Estoy muy feliz de marcar mi primer gol en la Premier League, pero más contento todavía por la importante victoria del equipo. Eso es lo que me hace más feliz de todo: poder ayudar de alguna forma a mis compañeros, ya sea a través de goles, asistencias o juego", dijo el '33'.

"Estoy feliz por la recepción que me ha brindado todo el mundo en el club", comentó el jugador, llegado procedente del Palmeiras por 27 millones de libras (33 millones de euros).

El internacional brasileño marcó el tercer tanto de los suyos el martes por la noche en el Estadio Olímpico de la capital británica, en una actuación que le valió para ser nombrado mejor jugador del partido.

"Este premio me ayuda mucho y me da confianza; estoy feliz", dijo Gabriel, mientras sujetaba en la mano el colorido galardón. "Sin embargo, creo que lo merece todo el equipo, no sólo yo. El juego que hicimos fue sensacional, presionando sin balón, recuperando muy rápido y jugando muy bien", puntualizó.

Preguntado sobre su reacción al enterarse de que iba a ser titular en la punta del ataque, por delante del argentino Sergio Agüero, aseguró que sólo intenta demostrar su trabajo y que es una persona "fría", que trata las cosas "como vienen".

"Trato las cosas como vienen, no lo pienso demasiado. Intento demostrar mi trabajo y soy una persona fría. Desde pequeño he sido así, y todos los que me conocen y me vieron crecer saben que hablo en el campo", señaló.

"No dejo que las cosas se me suban a la cabeza. Mi familia, especialmente mi padre y mi madre, me ayuda mucho y tiene una importancia capital. Prefiero ser una persona tranquila, que intenta no ponerse encima demasiada presión", indicó.

Sobre su adaptación a Manchester, Gabriel lamentó el frío de la ciudad -"Manchester is very cold", dijo en inglés- y la comida, pero subrayó que "antes de llegar" había hablado con Fernando y Fernandinho para saber "cómo era la vida".

"Es raro, hace mucho frío. Y me dicen que este es el invierno menos frío en bastante tiempo, estoy impresionado. Si ya de por sí hace frío, imagínate si hiciera todavía más", contó, entre risas. "Tuve la oportunidad de jugar en la nieve, algo que nunca antes había hecho, y es una experiencia muy bonita", agregó.

"Antes de venir al City sabía lo que me iba a encontrar, y, pese a todo, decidí venir. Había hablado con Fernando y Fernandinho, quienes me ayudaron mucho a saber cómo era la vida aquí y me facilitaron mucho la adaptación. Pese a todo, hay cosas que no son sencillas, como la comida y el clima", concluyó Gabriel.