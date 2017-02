El director deportivo del Espanyol niega que haya "caso Caicedo"

Cornellà-El Prat , 2 feb .- El director deportivo del Espanyol, Jordi Lardín, ha explicado en la presentación de las renovaciones de Aarón, Marc Navarro y Melendo en Cornellà-El Prat que "no hay caso Caicedo", en relación a la salida frustrada del delantero ecuatoriano en este mercado de invierno.

Lardín ha evitado cualquier polémica y se ha mostrado convencido de que mientras Felipe Caicedo vista la camiseta blanquiazul no habrá ningún problema.

"Felipe es un jugador profesional y tiene tres años más de contrato. Debe trabajar cada día para que el entrenador lo convoque y jugar", ha aseverado.

Por otro lado, el responsable de la parcela deportiva ha valorado también la situación del ariete Sergio García, ahora en el Al Rayyan de Qatar.

"El club ha hecho todo lo posible para que viniera y no ha podido ser. Cuando uno no se quiere pelear, no hay pelea. Nosotros no podemos hacer mucho más", ha explicado.

El futbolista, excapitán del Espanyol, era un objetivo del club blanquiazul en este mercado de enero, pero su actual equipo no lo dejó salir.

De todos modos, Sergio García y la entidad catalana han alcanzado un preacuerdo para que el jugador se incorpore a partir de la próxima temporada.