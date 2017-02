Conchita Martínez: "Podemos beneficiarnos de Rafa en otro momento"

Madrid, 2 feb (EFE).- Conchita Martínez, capitana del equipo español de Copa Davis, declaró este jueves a EFE Radio sobre la ausencia de Rafael Nadal en la eliminatoria contra Croacia en la primera ronda del Grupo Mundial que pueden "beneficiarse" del juego del balear "en otro momento".

"Tener a Rafa en el equipo siempre es muy bueno. Aunque haga el esfuerzo cuando no están los mejores jugadores de Croacia, creo que no es necesario. Podemos beneficiarnos de Rafa en otro momento", dijo.

Martínez comentó que el rival, Croacia, "no tiene a sus mejores jugadores", pero precisó que "una eliminatoria fuera de casa siempre es complicada". "Sobre el papel somos favoritos, pero siempre puede pasar cualquier cosa", agregó.

"Tenemos un equipo muy bueno. Creo que siempre se puede soñar, pero no va a ser fácil porque hay equipos también que tienen jugadores muy buenos. Vamos a ir paso a paso porque no sirve de nada hablar de ganar la ensaladera si no ganas la primera eliminatoria", comentó.

Al hablar de Roberto Bautista, Martínez dijo que tiene "una presión bonita". "El año pasado, en Rumanía, lo hizo muy bien en la eliminatoria, y este año lo hará igual de bien".

Sobre Pablo Carreño comentó que lo ve "muy bien". "Se vive para oportunidades como ésta y está completamente preparado y con muchas ganas e ilusión", comentó.