Chuli: "En el Almería no estaba disfrutando del fútbol"

Getafe , 2 feb .- Manuel Jesús Vázquez "Chuli", delantero del Getafe presentado este jueves de forma oficial por el club madrileño, aseguró en rueda de prensa que en su anterior club, el Almería, no estaba "disfrutando del fútbol".

El jugador onubense, cedido por el Almería hasta final de temporada, explicó las razones por las que decidió jugar en el Getafe hasta final de curso y, una de ellas, fue que quería disfrutar más sobre el césped.

"En el Almería no estaba disfrutando del fútbol como me gustaba. Recibí la llamada y con mucha ilusión de venir aquí a hacer algo grande. No disfrutaba porque no estaba teniendo los minutos que quisiera o quizá no estaba aprovechando mis oportunidades. El cambio de aire me va a venir bien porque este equipo viene con una dinámica más positiva. Voy a intentar aportar mi granito de arena", dijo.

Chuli reconoció que uno de los factores decisivos para decidirse por el Getafe pese a tener muchas más ofertas fue la llamada del técnico José Bordalás:

"El Almería me consideró transferible y al final el fútbol es así. Hay que tomar decisiones y venir aquí me hacía ilusión. Me llamó el míster y es de agradecer. Me comentaron como era el club. Es familiar, cercano y la llamada del entrenador fue determinante. Me he enfrentado muchas veces a él y muchas veces perdí. Quería estar en el bando ganador", apuntó.

Asimismo, señaló que el Almería trasladó al jugador a mitad del mes de diciembre la decisión de declararle transferible. Entonces, Chuli siguió trabajando con normalidad hasta que salió la oferta del Getafe.

"Yo me dedicaba a entrenar. Es más, el entrenador decidió alinearme en Cádiz. Salió esta opción buena para todas las partes y decidí hacerlo", reconoció.

Respecto al Getafe, declaró que lo que ha visto desde que llegó le ha gustado "bastante" y explicó que, de momento, se centra en conocer al entrenador, a los compañeros y al sistema.

También se definió como un delantero "rápido" que busca siempre la espalda a la defensa, algo que lleva "toda la vida haciendo" y siempre con la vista puesta en el gol.

Por su parte, Toni Muñoz, director deportivo del Getafe, destacó que Chuli es el jugador que, "por sus características" necesita el Getafe y declaró que espera que pueda aportar "muchas cosas" hasta final de temporada.

"Hay una opción de compra para que se quede en el Getafe. Tenemos 21 jugadores para 19 jornadas y en principio son suficientes. En cada puesto el entrenador tiene alternativas. Vamos a pelear por lo que tenemos, una buena plantilla y buenos jugadores. Hay que ir partido a partido", apuntó.

Por último, Muñoz desveló que en el mercado de invierno intentaron traer al Getafe a un jugador de banda pero, al no encontrar jugadores que pudieran mejorar la plantilla, decidieron no fichar por fichar.