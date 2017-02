Borja Domínguez: "Vengo a dar todo para que el Oviedo suba a Primera"

Oviedo, 2 feb (EFE).- El centrocampista Borja Domínguez, última incorporación del Oviedo en el mercado invernal, ha dicho en su presentación que no sintió que el Córdoba depositara "total confianza" en él y señalado que llega para "aportar todo" lo que tiene para que el club ascienda a Primera.

"Cuando me enteré del interés del Real Oviedo me pareció un reto importante y me hizo ilusión. Se lo trasladé al Córdoba, y, aunque pensé que era importante para el club, me dijeron que su interés no era tan grande, así que decidí venir y voy a dar todo de mí aquí", ha explicado el jugador.

Domínguez, que llega en calidad de cedido, no quiere "darle más vueltas" a su salida del club andaluz porque, apunta, "son cosas que pasan en el fútbol", y confiesa sentirse muy agradecido a la afición, que ha lamentado su salida con opción de compra al Real Oviedo.

"Quizá el Córdoba no pensase que era mi momento allí o no tenía total confianza en mí, yo aparco ese momento ya y empiezo como jugador del Oviedo, estoy aquí para tratar de aportar lo mejor de mi en cada entrenamiento y en cada partido", ha comentado el futbolista carbayón.

El centrocampista, que se ha incorporado a los entrenamientos esta misma mañana, ha confesado que el Carlos Tartiere es de los primeros campos en los que jugó donde el ambiente le marcó, un campo que define como "muy bonito" y en el que le hace "mucha ilusión" jugar como local.

"Cada vez que he jugado aquí he sentido unas sensaciones muy buenas, con tanta gente animando. Me he encontrado un vestuario muy unido, de gente buena y muy noble, que me ha tratado con mucha normalidad y estoy muy contento", ha apuntado el propio jugador.

Domínguez es el cuarto gallego de la plantilla tras Vila, Pereira y Costas, jugadores con los que además comparte Vigo como ciudad de origen, factor que, reconoce, ayuda dentro del vestuario.

"Asturianos y gallegos primos hermanos dicen, además en el vestuario hay mucho vigués y eso facilita mucho la situación. Estoy listo para entrar en lista, y desde el momento en que piso el césped tengo la intención de contar para el entrenador", ha concluido el mediocampista.

El responsable de Relaciones Institucionales, César Martín, ha sido el encargado de presentar al jugador, al que ha deseado "los mayores éxitos" defendiendo la camiseta del conjunto azul, y del que ha destacado la "regularidad" que tenía en el Córdoba, y la "ilusión" que destila el gallego.

Los azules han entrenado a puerta cerrada y harán lo propio mañana, de nuevo en las instalaciones de El Requexón, antes de que el técnico carbayón Fernando Hierro dé el parte médico y la rueda de prensa previa a la visita del Mallorca (domingo, 12.00 horas).