Ayón: "Jugamos terrible hace un mes en Vitoria, debemos olvidarlo"

Madrid, 2 feb (EFE).- Gustavo Ayón, pívot mexicano del Real Madrid, reconoció que en el último partido jugado en Vitoria, hace un mes en Liga, el equipo "jugó terrible" y apuntó como la mejor terapia la posibilidad de "olvidarlo" cuanto antes.

"Debemos olvidar lo que pasó en ese partido porque lo hicimos terriblemente mal. La intensidad que debemos poner desde el inicio debe ser al máximo y estar concentrados. Ellos están jugando muy bien y en casa aún crecen más", dijo Ayón.

La derrota ante el Barcelona, este último domingo en Liga, no apunta a ninguna debilidad a juicio del pívot mexicano.

"No les veo mal, al contrario, son un equipo muy peligroso. Antes ganaron al Barcelona en su casa por veinte puntos de diferencia. Debemos centrarnos en nosotros y en lo que sabemos y podemos hacer", explicó.

El Real Madrid cada vez parece saber mejor como dosificarse y cerrar los partidos.

"Estamos bien. Han llegado jugadores nuevos en el verano y siempre lleva un tiempo acoplar todo. Ahora cada quien toma su lugar y sabe su misión y se logra una gran armonía en el conjunto", declaró.

Este fin de semana, el Madrid por fin pudo tomarse un respiro al descansar en Liga.

"Estar en casa también ayuda a recuperar física y mentalmente y a centrarte en los próximos partidos. Ha sido un respiro", comentó Ayón al respecto.

Ganar en Vitoria sería dar otro paso importante en la clasificación. "La Euroliga es muy exigente y el calendario no te permite ningún relax. Pierdes dos partidos y puedes bajar varios puestos y poner en peligro el factor cancha, que en el play off será muy importante. No sé si ganar en Vitoria sería dar un golpe en la mesa, pero a nosotros perder en casa contra ellos nos afectó", reconoció.

El Baskonia juega con los pívots muy abiertos.

"Es el formato que tienen en los últimos dos años. Son muy intensos en defensa y se lo ponen difícil a cualquiera", observó.

También se le comentó al jugador su tendencia a sacar el balón fuera después de un rebote ofensivo.

"Siempre se trata de buscar la mejor opción. Es algo que intentamos entrenar, pero llegado el momento cada uno intentamos hacer lo mejor para el equipo", finalizó Gustavo Ayón.