Alberto Zapater:"Voy a luchar por el sueño que tengo hasta el último segundo"

Zaragoza, 2 feb (EFE).- El capitán y centrocampista del Real Zaragoza, Alberto Zapater, ha afirmado hoy que se equivocan los que les dan por rendidos y ha dejado claro que tiene "un sueño desde que era pequeño en Ejea" y va "a luchar por él hasta el último segundo".

No obstante, ha reconocido que hay momentos en los que "las cosas no salen" como les "gustaría", pero a los escépticos les recuerda cuando le dicen que no van a poder lograr el ascenso que "queda toda la segunda vuelta".

En este sentido, ha recordado que las últimas temporadas cuando arrastraba una lesión que le impedía jugar y le decían que "no volvería a jugar al fútbol" y está jugando.

En su opinión y a pesar de no haber conseguido la victoria en los cuatro partidos disputados en lo que va de 2017, para el encuentro del sábado en el estadio de El Alcoraz de la capital oscense están " más cerca de ganar al Huesca de lo que parece".

Ha recordado la igualdad que hay en estos momento en la categoría que se reflejó la pasada jornada cuando "de los seis o siete primeros no ganó nadie".

El de Ejea ha reconocido que el gol del empate en los instantes finales del partido frente al Lugo les dolió porque sabían "que era muy importante y suponía romper una dinámica" pero en estos momentos "el ambiente es de pelear otra vez" y lo tienen que demostrar en el campo.

"Solo he creído en el trabajo y el esfuerzo y haciendo eso puede llegar el resultado , aunque lógicamente la gente no está contenta con lo que ve", ha dicho.

Zapater no es partidario de marcarse objetivos a largo plazo y el único debe ser "dar el máximo cada día" y para poder cumplirlos "pasa por ganar al Huesca" porque tanto el entorno como el vestuario se cambian "con resultados.

A la afición zaragocista ha afirmado que no le pueden pedir más porque "lleva mucho tiempo sufriendo y lo único que quiere es que ganemos partidos y lo demostremos sobre el campo".

Del encuentro frente al Huesca ha asegurado que es "un partido de rivalidad y nos gustan este tipo de partidos", a la vez que ha expresado su deseo de lo mejor para ellos y "ojalá un día" puedan "jugar este partido en Primera división".