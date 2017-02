Zoido se compromete a reactivar acciones para mejorar pago a guardias civiles

Madrid, 1 feb (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha comprometido hoy a tratar de mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles, especialmente de las escalas más bajas, y ha anunciado que se ha avanzado en la tramitación del decreto que desarrollará su ley de régimen de personal.

Zoido ha respondido a una interpelación urgente de Ciudadanos sobre la "precaria" situación laboral de los guardias civiles que ha sido seguida desde la tribuna por representantes de las principales asociaciones del instituto armado: AUGC, AEGC, APROGC, ASESGC, UO, Unión GC y AIGC.

Tras la interpelación el ministro ha coincidido con éstos en el patio del Congreso y han conversado durante unos minutos, recordándoles que acaba de acceder al cargo, que toma nota de sus reivindicaciones y que tratará de asistir al próximo pleno del Consejo de la Guardia Civil, según han explicado luego los representantes de la AUGC y de la UO.

Los guardias han aprovechado para preguntarle al ministro "cuándo va a acabar la crisis para los guardias civiles", ya que según han explicado no pueden creer ni a Zoido ni a otros políticos "porque la Guardia Civil siempre está en crisis y se necesitan hechos".

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha sostenido durante su interpelación que el Gobierno elogia a la Guardia Civil pero en realidad "se desentienden de estas personas que consagran su vida a proteger" a la ciudadanía, como demuestra que cobren hasta un 30 % menos que policías que tienen cargos similares.

Ha criticado el error contable por el que numerosos guardias cobraron mal entre abril de 2015 y junio de 2016, y que se haya subsanado en la nómina de enero de 2017 dando lugar a situaciones "dramáticas", ya que hay guardias que habían cobrado de más y ahora han percibido "la mitad de su sueldo", en algunos casos menos de 600 euros.

Ha asegurado que esta reducción afecta a 45.696 casos, más del 60 por ciento de la plantilla, mientras que hay 27.643 personas que habían cobrado de menos, sin enterarse.

Por su parte el ministro de Interior ha elogiado "la entrega, el compromiso y la eficacia" de los guardias civiles, con los que se ha comprometido "a poner todo el empeño para mejorar su situación", aunque no ha querido concretar "promesas que no pueda cumplir" porque aún no hay presupuestos.

Ha recordado que las condiciones de los policías nacionales se mejoraron en 2007, pero luego la crisis impidió hacer lo mismo con los guardias, y ahora él prevé "reactivar medidas pera mejorar sus retribuciones".

Zoido ha desvelado que en el decreto que desarrollará la ley de régimen de personal de la Guardia Civil "ya está avanzada la tramitación de varias materias" como los destinos o los ascensos.

Y ha asegurado que el diputado de Ciudadanos ha dado una visión "un poco apocalíptica, que dista mucho de ser la realidad", al asegurar que hay diferencias salariales de hasta el 30 por ciento entre cargos similares de guardias civiles y policías, y las "dramáticas" repercusiones de las nóminas de enero.

En cuanto a las nóminas ha dicho que "se ha subsanado un error de la mejor manera posible", buscando "la equidad y la justicia".

Así, ha concretado, se han pagado 1.846.570 euros a más de 27.643 agentes a los que se había dejado de abonar ese dinero por error, y se han descontado 1.237.725 euros a 18.053 agentes a los que se había ingresado de más.

Ha precisado que en la mayoría de los casos se detrajeron "cantidades poco importantes", ya que al 80 % se les ha descontado una cantidad inferior a 100 euros, al 14,5 % entre 100 y 200 euros, al 3 % entre 200 a 300 euros, al 1,22 % entre 300 y 400 euros y al uno por ciento entre 400 y 500 euros.

Al término de la interpelación Gutiérrez ha salido a la puerta de la Cámara baja con los representantes de los guardias civiles, entre ellos Juan Liébana de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, que ha agradecido que Ciudadanos haya llevado sus reivindicaciones a la Cámara y ha confiado en las palabras de hoy del ministro se traduzcan en soluciones.

José Francisco Silva, presidente de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha dicho que hasta ahora "a los guardias civiles les están haciendo resultar indignos" porque no se reconoce su trabajo, y ha considerado "vergonzosas" las explicaciones del ministro sobre la equiparación de sueldos.