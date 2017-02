Piru dice que el Granada tenía "cerrado" el fichaje de El Zhar

Granada, 1 feb (EFE).- El director deportivo del Granada, Javier Torralbo 'Piru', indicó este miércoles que ayer tenía "cerrado" el fichaje por el club rojiblanco del extremo marroquí Nabil El Zhar, jugador que al final acabó incorporándose al Leganés, rival directo de los rojiblancos en la pelea por la permanencia.

"Con El Zhar estaba todo muy encaminado, estaba cerrado, pero recibo un mensaje a las seis y veinte de la tarde, tras enviarle los billetes de avión, que me dice que lo siente pero que se marcha al Leganés", explicó este mediodía Piru en rueda de prensa.

"Es una situación difícil pero ahí yo no puedo hacer nada, si el jugador decide ir al Leganés sus razones tendrá", añadió el director deportivo rojiblanco.

Piru justificó que el Granada al final no fichara ningún extremo en que "en ese momento no hay nada en el mercado que mejore lo que tenemos" por lo que "lo mejor es no hacer nada" pese a reconocer que reforzar esa posición "era una prioridad al principio".

El dirigente dijo que los seis refuerzos que ha traído el club en el mercado invernal han cumplido el objetivo de mejorar la plantilla pese a que "ha faltado traer a algún jugador más".

"Estamos en una situación que es complicada y no es fácil encontrar jugadores que quieran venir", afirmó el dirigente, quien agregó que, para fichar, ha supuesto más problema "la situación deportiva del equipo que el límite salarial" que impone la Liga.

Sobre las salidas, especialmente criticadas entre la afición las de Roberto Román 'Tito' y Alberto Bueno al Leganés, Piru comentó que "son jugadores que no van a tener participación en el equipo y lo mejor es que salgan".