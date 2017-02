Maestre asegura que ninguna amenaza cambiará su forma de entender la política

Madrid, 1 feb (EFE).- La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dicho hoy sobre las amenazas de muerte que han recibido tanto ella como los jueces que la absolvieron por asalto a la capilla que "ningún fanatismo ni amenaza" cambiará su forma de entender la política y la democracia.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha respondido de este modo a la noticia avanzada hoy por la Cadena Ser de que la Sección 16 de la Audiencia de Madrid ha recibido un anónimo en el que amenaza de muerte con "tiritos a la sien" tanto a ella como a la Sala que la absolvió por la irrupción en la capilla de la Universidad Complutense en 2011.

La portavoz municipal ha relatado que conoció hace unos días la existencia de esa amenaza de muerte pero no la hizo pública porque, ha dicho, no quería "darle alas ni demasiado recorrido ni espacio mediático a quien claramente no lo merece".

Rita Maestre ha asegurado que ella no pondrá ninguna denuncia ya que, según ha explicado, "la propia sección de la Audiencia lo ha puesto en conocimiento de la Policía y del juzgado de instrucción, y es el juez quien tiene que determinar si son amenazas que tienen efectivamente algún peligro y por tanto cabe comenzar la investigación".

La portavoz municipal ha expresado además a los periodistas su "tranquilidad" y su "voluntad de seguir trabajando para Madrid", y ha respondido que "todavía" no ha recibido muestras de apoyo del resto de grupos políticos municipales aunque se ha mostrado convencida de que se las van a trasladar.

"Estoy segura de que todos me van a trasladar su solidaridad y su cariño, que nadie apoya este tipo de manifestaciones fanáticas", ha añadido.

Según ha informado la Cadena SER y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el sobre anónimo llegó a la Sección días después de que los magistrados absolvieran a Maestre del delito contra los sentimientos religiosos por el que había sido condenada inicialmente por un juzgado de Madrid.

La Sección de la Audiencia recibió un envío con una información publicada en el periódico ABC relativa a ese asunto sobre el que aparecía escrita a mano la frase: "Rita y 16 unos tiritos a la sien".

"Sección 16, había que daros 16 tiros en la sien, hijos de puta, ojalá haya una guerra civil para ir a por vosotros: ¡sois basura!", se leía en otra frase escrita a mano sobre la noticia.

La Sala unió este anónimo al procedimiento y lo remitió a los juzgados de Plaza de Castilla por dos presuntos delitos de amenazas: uno contra la Sección y otro contra Maestre.

Ahora se someterá a reparto y será un magistrado de Plaza de Castilla el que investigue, según las fuentes.

La asociaciones Tomás Moro y Alternativa Española, que son acusaciones populares en el proceso, ya han recurrido la decisión de la Sección 16 de incluir el anónimo amenazante en la causa.

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió en diciembre del año pasado a Rita Maestre al estimar su recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, que la condenó a una multa de 4.320 euros como autora de un delito contra los sentimientos religiosos.

Esa sentencia fue adoptada por unanimidad de los magistrados de la Sala de la Sección 16, es firme y, por ello, no cabe interponer recurso contra la misma.

No obstante, el pasado mes de enero el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, que había denunciado a Maestre por el asalto a la capilla, pidió la nulidad de la sentencia que la absolvió, en lo que supone el primer paso para impugnarla ante el Constitucional.