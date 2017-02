La llegada de Zozulya indigna a la afición del Rayo

Madrid, 1 feb (EFE).- La incorporación en el mercado de invierno de Roman Zozulya ha desatado una ola de indignación entre la afición del Rayo, que ha mostrado su malestar en las redes sociales con la llegada del delantero ucraniano, cedido por el Real Betis.

Su incorporación al Betis también estuvo rodeada de polémica hace unos meses debido al apoyo que Zozulya siempre ha mostrado al ejercito de su país e incluso en algunas fotos se le ha visto vestido de militar y empuñando un arma.

La llegada de Zozulya al Rayo ha desatado el malestar entre la afición. Un ejemplo es el comunicado emitido por la Plataforma ADRV, que tacha de "ridículo" la decisión del club de incorporarle.

"Ridículo tras ridículo. Cuando parece que nada puede sorprendernos en este club siempre llega otra bofetada a nuestros valores e historia: entre los miles y miles de jugadores que hay en el mercado deciden fichar a un reconocido neonazi como Zozulya", apunta el comunicado.

"No es una cuestión de ideologías o pensamiento, va más allá: el jugador ucraniano ha empuñado armas, ha donado dinero a batallones fascistas, luce sus símbolos y ha manifestado en numerosas ocasiones su apoyo a la ultraderecha de su país, para quien es un símbolo", sigue el texto de la ADRV, que carga contra el presidente.

La ADRV declara que el club presidido por Raúl Martín Presa "podrá y deberá rectificar".

"Oro gran incendio en el club es lo último que necesitamos ahora, pero solo el hecho de pensar en un jugador así para nuestro club dice todo de la persona que lleva este barco a la deriva, de su absoluto desprecio por el Rayo y los valores que representa. Las peñas del Rayo no queremos tipos así, ni en el césped ni en el palco", concluye el comunicado de los peñistas que forman la Plataforma ADRV.

Otro grupo de aficionados, los Bukaneros, también han mostrado su malestar en redes sociales diciendo que "la franja no se defiende a base de nazis" y asegurando que "no quieren a tipos" como Zozulya porque su "filiación nazi (de Zozulya) le impide vestir la franjirroja. No la vas a ensuciar".