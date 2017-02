La CUP llama a explicar al mundo que en España "no hay democracia"

Barcelona, 1 feb (EFE).- La CUP ha emplazado hoy a los partidos, instituciones y entidades que integran el Pacto Nacional por el Referéndum a explicar en España y en el mundo que "en el Estado español no hay democracia" y se impide a los catalanes votar en referéndum si desean la independencia.

Así lo ha señalado la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, a la salida de la segunda cumbre del Pacto Nacional por el Referéndum, celebrada esta tarde en el Parlament, en la que han participado cerca de 80 representantes de partidos y entidades favorables al derecho a decidir.

Gabriel, una de las asistentes a la reunión, ha indicado que el Pacto Nacional por el Referéndum es "muy potente" porque "recoge el anhelo de la mayoría de la ciudadanía".

En el encuentro no se ha abordado la fecha en que debe ser convocado el referéndum, pero sí ha servido para "avalar una hoja de ruta" que pasa inicialmente por "recoger apoyos" en el Estado y a nivel internacional a favor de permitir que los catalanes sean consultados en las urnas sobre si quieren la independencia.

La CUP, en este sentido, ha hecho un "emplazamiento explícito" a explicar "en el Estado y en el mundo que en el Estado español no hay democracia y no se deja que en nuestro país se pueda celebrar un ejercicio tan democrático y a la vez tan necesario como un referéndum".

Gabriel ha recordado que la CUP "no confía excesivamente, por no decir nada", en que "en el Estado español alguien quiera acordar este referéndum", pero los anticapitalistas entienden que "no es el momento de adjetivar nada", porque "el referéndum se defiende por sí solo, sin que haga falta adjetivarlo".

"Esperamos que todos los que entiendan que hay que respetar los derechos colectivos de los pueblos y la democracia hagan lo mismo", ha afirmado, sin llegar a concretar si su mensaje iba dirigido a los 'comunes', las confluencias de izquierdas en las que participa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.